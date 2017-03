Nam sinh viên bị đánh chết vì... giúp người

Theo Kh. Miên (NLĐO)

Ngày 30-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thời Tiến (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) tù chung thân, Lê Chí Thảo (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Dương) 20 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.Liên quan đến vụ án, Phạm Vũ Luân (SN 1996) lãnh 1 năm tù và Lê Trần Minh Vũ (SN 1995) lãnh 7 tháng 5 ngày tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25-12-2012, sau khi đi nhậu và hát karaoke từ Bình Dương về, Tiến và Vũ chở hai bạn gái, cùng với Thảo, Luân lên Thủ Đức để tiếp tục cuộc vui.Đến ngã ba đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), Tiến va chạm xe với một đôi nam nữ không rõ lai lịch dẫn đến cãi nhau.Lúc này, anh Phạm Đức Linh (SN 1984, ngụ tỉnh Long An, SV trường ĐH GTVT TP HCM) và hai người bạn đứng gần đó nhìn thấy nên đến can ngăn, la lên “Công an đến”.Sau khi nhóm Tiến hậm hực bỏ đi, Linh và các bạn đưa người bị nạn vào lề đường xem xét vết thương.Tuy nhiên, đi được khoảng 200m, Tiến rủ Vũ, Thảo, Luân quay lại đánh người va chạm xe với mình, riêng 2 cô gái chở nhau về.Thấy Linh đứng gần chiếc xe máy, Tiến liền cầm cục đá xông đến đánh. Cùng lúc đó, Thảo cầm gạch đập mạnh vào đầu làm anh Linh ngã xuống, tử vong sau đó.