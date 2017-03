Năm tấn Knorr giả trong quà tết công nhân

Theo công nhân, công đoàn công ty tặng gần 6.000 phần quà tết cho công nhân gồm một chai dầu ăn, một gói bột ngọt, một gói đường và một gói bột nêm hiệu Knorr. Khi công nhân nhận được quà thì phát hiện gói bột nêm có nhiều dấu hiệu lạ như bao bì mờ hơn và ngày sản xuất và hạn sử dụng thì bị in nhầm, không đúng thứ tự ngày tháng (hạn sử dụng in trên bao bì viết tắt “HSD” nhưng ở đây là “HSS”). Nghi ngờ gói Knorr là giả nên một số công nhân đã mang đến những cửa hàng lớn để nhờ kiểm tra, các cửa hàng đó nhận định đây là hàng giả. Sau đó công nhân đã điện thoại cho nhà sản xuất để thông báo đồng thời phản ánh cho lãnh đạo công đoàn. Ngay sau đó phía Công ty Chutex đã liên hệ với nhà máy sản xuất bột nêm Knorr để cử người xuống kiểm tra.





Công an kiểm tra Knorr giả trong phần quà của công nhân. Ảnh: VN

Nhận được thông tin, đại diện nhà sản xuất Knorr (sản phẩm của Công ty Unilever Việt Nam) đến kiểm tra và khẳng định đây không phải là sản phẩm của họ. Toàn bộ số bột nêm Knorr mà Công ty Chutex phát cho công nhân là hàng giả. Ngay sau đó, phía nhà sản xuất Knorr trình báo lên cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương gồm Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Dĩ An và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương kiểm tra. Xác minh hóa đơn mua hàng được Công đoàn Công ty Chutex cung cấp đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Cát Điền (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Công ty này đã bán gần 6.000 phần quà nói trên với tổng giá trị hơn 812 triệu đồng, trong đó riêng bột nêm Knorr gồm 5.680 gói, trị giá hơn 322 triệu đồng.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, cho biết đã phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam xác định gói bột nêm trong phần quà công nhân là hàng giả. Bước đầu đoàn kiểm tra nhận thấy trong hợp đồng lấy hàng tên của một công ty khác nhưng hóa đơn mua hàng thì lại của một nơi khác. Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiếp tục truy xét nguồn gốc đơn vị làm giả bột nêm Knorr. Hiện phía công ty đã ra thông báo và thu hồi được hơn 4.500 gói Knorr giả.

Đại diện phía Công ty Chutex cho biết sau khi nhận được phản ánh của công nhân, công ty đã thông báo công nhân ngừng sử dụng ngay sản phẩm, đồng thời thu hồi lại phần quà. Công ty đã đề nghị cơ quan chức năng truy xét nguồn gốc hàng giả để bảo vệ quyền lợi của người lao động.