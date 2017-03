Nam Trung Bộ- Tây Nguyên đối mặt khô hạn kỷ lục

Trong mùa khô năm nay, khu vực Nam Trung Bộ- Tây Nguyên sẽ đối mặt với nguy cơ khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Thông tin này được đại diện nhiều cơ quan đưa ra tại hội nghị bàn giải pháp chống hạn cho sản xuất vùng duyên hải Nam Trung Bộ- Tây Nguyên do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 27-3 tại Phú Yên.



Nhiều cánh đồng hoa màu ở Cam Ranh (Khánh Hòa) không còn nước tưới. Ảnh: BÌNH MINH

Theo ông Võ Anh Kiệt, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, từ đầu năm đến nay, lượng mưa các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa thiếu 20-50% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận hầu như không có mưa. Do đó, lượng dòng chảy trên phần lớn các sông Nam Trung Bộ từ đầu năm đến nay đều thiếu hụt 30-70%, riêng sông Cái Nha Trang thiếu hụt trên 80%.

Từ tháng 4 đến 8-2015, dự báo tổng lượng mưa các nơi trong khu vực thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 20-50%. Trong mùa khô năm nay, nắng nóng sẽ xuất hiện sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Hiện hầu hết dung tích trữ nước của các hồ chứa trong khu vực đang ở mức rất thấp. Theo báo cáo của các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, hiện hàng chục hồ chứa nước đã trơ đáy. Nhiều hồ lớn ở Ninh Thuận chỉ còn 13-15% so với dung tích toàn bộ, các hồ ở Khánh Hòa, Bình Thuận chỉ còn 20-40% so với dung tích thiết kế.

Trong khi đó, theo đại diện Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), từ cuối tháng 3 đến 8-2015, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh, có nguy cơ xuất hiện mực nước thấp nhất trong lịch sử. Theo dự báo, các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận sẽ thiếu hụt 60-80% so với trung bình nhiều năm, riêng các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận thấp hơn 80-90% so với trung bình nhiều năm. Chính vì thế, khu vực hạ lưu các sông sẽ xuất hiện mực nước thấp nhất trong số liệu quan trắc cùng thời kỳ, dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ở khu vực Tây Nguyên, dòng chảy các sông sẽ thấp hơn 30-40% so với trung bình nhiều năm.



Người dân ngoại thành TP Cam Ranh (Khánh Hòa) bơm nước chống hạn trong khi hồ đã khô cạn. Ảnh: BÌNH MINH

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, tình trạng khô hạn đang khiến cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp không có nước tưới. Chỉ riêng tỉnh Ninh Thuận hiện có hơn 5.400 ha không có nước để sản xuất lúa, tỉnh Khánh Hòa có 800 ha đang dừng sản xuất, 7.500 ha bị khô hạn nặng.

Các tỉnh Tây Nguyên hiện có hơn 20.000 ha đất nông nghiệp không có nước tưới. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng hạn hán sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đối với sản xuất nông nghiệp trong những tháng tới, sẽ gây thiệt hại rất lớn đối với các loại cây công nghiệp, cà phê. Dù sản xuất nông nghiệp đang thiếu nước gay gắt nhưng ưu tiên hàng đầu là cung cấp nước sinh hoạt. Thứ trưởng Doanh lưu ý sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung nguồn nước cho hạ du theo yêu cầu cấp nước sản xuất nông nghiệp.