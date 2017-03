Năm xe tông nhau liên hoàn trên quốc lộ 1A

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ, xe tải biển số 51C-040.85 do tài xế Võ Văn Đây (quê Hậu Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ An Lạc về An Sương với tốc độ khá nhanh. Khi vừa đến giao lộ trên, xe tải mất lái tông mạnh vào xe ba gác máy tự chế do anh Trần Minh Pháp (quê Bình Định) điều khiển và ba xe ô tô khác đang dừng chờ đèn tín hiệu. Lực tông mạnh khiến anh Pháp té xuống đường, trọng thương, được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

D.THANH