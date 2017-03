Nạn nhân có lỗi, được giảm án

Tại tòa, Thạch cho rằng vì nạn nhân kéo người đến tận nhà đòi đánh, bị cáo tức giận, thiếu kiềm chế nên mới hành động nông nổi. HĐXX nhận định xét bản chất vụ án, nạn nhân đã kéo nhiều người tới tận nhà uy hiếp và đánh bị cáo trước nên nạn nhân có một phần lỗi. Thêm vào đó, xét bị cáo lần đầu phạm tội, ăn năn hối cải nên tòa chấp nhận giảm cho bị cáo một năm tù.

Do mâu thuẫn từ trước, ngày 14-10, H. rủ bạn đến nhà Thạch đánh dằn mặt nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, do tức giận Thạch dùng dao đuổi nhóm thanh niên kia nhưng do H. bị tật ở chân nên chạy chậm và bị Thạch chém gây thương tật 38%.

THANH BÌNH