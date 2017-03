Nạn nhân kêu oan cho bị cáo, khó xử

Rất nhiều vụ giao cấu với trẻ em nạn nhân là người phổng phao, phát triển sớm hơn lứa tuổi, lại tự nguyện, chủ động mời gọi bị cáo phạm tội, khi vụ việc bị phanh phui thì “hợp tác” với thủ phạm để chạy tội…

Cuối tháng 5, TAND TP.HCM dự định sẽ đưa ra xử phúc thẩm vụ Nguyễn Trung Tín phạm tội giao cấu với trẻ em. Vụ án gây chú ý khi bị cáo và nạn nhân “hợp tác” kêu oan.

Trước nhận tội, sau kêu oan

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2010, Tín và em LTMT (SN 1996) quen biết và nảy sinh tình cảm. Trưa 11-5-2010, Tín cùng bạn xuống Cần Giờ chơi và hẹn gặp em T. Sau đó, cả ba đến một nhà hàng tại thị trấn Cần Thạnh chơi và thuê hai phòng để nghỉ. Tại một phòng nghỉ, em T. đã chủ động ôm hôn Tín rồi cả hai “quan hệ”… Trưa hôm sau, về nhà được một lúc thì em T. quay lại nhà nghỉ tìm Tín và nói người nhà đang tìm mình. Tín khuyên em T. về nhà nhưng em không nghe nên tiếp tục thuê phòng nghỉ lại. Đến tối, cha mẹ em T. tìm đến phát hiện và báo công an.

Tín bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em theo khoản 1 Điều 115 BLHS. Xử sơ thẩm hồi tháng 3, đại diện VKSND huyện Cần Giờ đề nghị tòa phạt Tín từ một năm đến ba năm tù. Tại phiên xử, Tín thành khẩn nhận tội, ngoài ra bị cáo còn có một số tình tiết giảm nhẹ khác nên tòa chỉ phạt bị cáo một năm tù.

Xét xử một trường hợp giao cấu với trẻ em. Ảnh: XUÂN HÒA

Tuy nhiên, ngay sau đó Tín kháng cáo kêu oan rằng giữa mình và em T. có quen biết, yêu thương nhau từ trước. Do gia đình em T. cấm cản không cho gặp nên nhân lần xuống thăm ngoại gần nhà em T. mới hẹn nhau tại chỗ thuê phòng nghỉ. Cả hai không dám hẹn ở ngoài vì sợ cha mẹ em T. bắt gặp. Cả hai đang tâm sự trong phòng thì cha mẹ em T. đến bắt em về và giữ Tín lại rồi báo công an. Tín khẳng định sự khai nhận trước đó có quan hệ với em T. là do bị ép cung. Còn sự thật là Tín và em T. tuy yêu nhau nhưng chưa hề “quan hệ” vì em còn nhỏ và đang đi học. Tín nói đợi em T. học xong mới tính tới chuyện gia đình.

Cạnh đó, em T. cũng có một bản tường trình kêu oan giùm bị cáo rằng cả hai thuê phòng nghỉ chỉ để nghỉ ngơi, nói chuyện và chơi game. Trong quá trình điều tra, em đã nhiều lần khẳng định với công an là Tín và em chỉ là bạn bè thân, chưa đến mức độ yêu nhau vượt quá giới hạn. Nhưng cán bộ điều tra nói Tín đã nhận hết rồi, cứ nhận đi để xếp hồ sơ cho xong việc. Do còn nhỏ, chưa hiểu biết pháp luật nên em mới nhận đại cho xong việc. Giải thích cho kết luận giám định rằng màng trinh có vết rách cũ, em T. cho rằng một lần trong giờ học thể dục tập nhảy bị trượt chân té. Việc này em giấu người nhà…

Đã từng thoát án…

Trước đây, tại Hà Nội cũng từng xảy ra một vụ bị cáo và nạn nhân “hợp tác” kêu oan và nhờ đó bị cáo đã thoát tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, Bùi Văn Hoạt làm nghề mổ gia cầm thuê, ở trọ trong khu lán tạm gần chợ Long Biên, quận Ba Đình. Tại đây, Hoạt quen biết rồi yêu cháu NKO (SN 1997) là học sinh cấp 2. Tháng 3-2010, lúc cháu O. sang chỗ làm việc của Hoạt chơi, Hoạt đã xâm hại tình dục khi nạn nhân chưa đầy 13 tuổi. Sự việc bị phát hiện, gia đình cháu O. đến cơ quan công an trình báo.

Ban đầu, Hoạt và cháu O. khai nhận cả hai đã có “quan hệ” với nhau. Tuy nhiên, sau đó cháu O. làm đơn khai lại, bản thân Hoạt cũng thay đổi lời khai rằng hai người không có “quan hệ” gì cả.

Không thể xử lý Hoạt về tội hiếp dâm trẻ em nhưng TAND quận Ba Đình nhận định đủ cơ sở xác định Hoạt phạm tội dâm ô đối với trẻ em và phạt sáu tháng tù. Sau đó, Hoạt kháng cáo kêu oan, người nhà nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng án. Xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đã bác đơn kêu oan và tăng án đối với Hoạt lên 20 tháng tù.

Không nên sửa luật

Nhìn lại những vụ việc tương tự, đã có những ý kiến băn khoăn rằng việc ấn định độ tuổi của nạn nhân trong Điều 115 BLHS (từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) đã không còn phù hợp khi mà hiện nay sự phát triển về kinh tế, cuộc sống vật chất, tinh thần đầy đủ dẫn đến việc phát triển về thể chất, tâm sinh lý của con người cũng sớm hơn. Hơn nữa, sự phát triển của khoa học công nghệ đưa các em tiếp xúc quá nhiều thông tin, dẫn đến sự thay đổi lớn trong nhận thức. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị chỉ khi người có hành vi này bỏ mặc hậu quả xảy ra thì mới cần thiết xử lý hình sự…

Tuy nhiên, theo kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Thanh Sơn (Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao), đối với lứa tuổi từ đủ 13 đến dưới 16, dù các nạn nhân tự nguyện giao cấu với người khác nhưng chính các em cũng chưa ý thức được các tác hại trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đặc biệt là tác hại đến sức khỏe, sự phát triển đạo đức, nhân cách của các em. Việc giao cấu ở lứa tuổi này sẽ gây nguy hiểm cho sự phát triển bình thường của các em. Vì lẽ đó, pháp luật vẫn cần phải xử lý nghiêm người đã thành niên có hành vi giao cấu với các em.

Đồng tình, Thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) cũng cho rằng việc quy định về độ tuổi trong Điều 115 BLHS là phù hợp, không cần phải thay đổi. Theo ông, dù chế độ dinh dưỡng của trẻ ngày nay được tăng cường dẫn đến hình thể, thể lực có thể lớn hơn đối với độ tuổi thật đi nữa thì suy nghĩ, tâm lý của nạn nhân vẫn còn non nớt, “lớn chưa khôn”, chưa có sự chín chắn về nhận thức. Do đó, việc nạn nhân có phổng phao hay không, chủ động hay bị động không có ý nghĩa gì cả.

Về việc nạn nhân và bị cáo thông đồng với nhau thay đổi lời khai làm phức tạp vụ án, Thẩm phán Hùng cho rằng việc chứng minh tội phạm thuộc về trách nhiệm của cơ quan tố tụng. “Trong trường hợp không có hậu quả, cơ quan tố tụng cũng chưa thể chứng minh được hành vi phạm tội thì đừng nên xử ép” - ông Hùng nhấn mạnh.

Nữ giới phạm tội, được không? Nhiều chuyên gia còn băn khoăn về chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Khoản 1 Điều 115 BLHS quy định: “Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”. Như vậy, hiểu theo câu chữ của điều luật thì bất cứ đàn ông hay đàn bà đã thành niên rồi mà lại giao cấu với trẻ em khác giới ở tuổi từ 13 đến dưới 16 đều phạm tội. Nhưng tại điểm d khoản 2 lại ghi: “…làm nạn nhân có thai…”. Vậy phải chăng người bị hại phải là nữ (vì chỉ nữ mới có thể có thai) và chỉ có thể xử lý hình sự đối với nam giới khi có hành vi này? Chỉ có thể là tình tiết giảm nhẹ Việc nạn nhân là người phổng phao, phát triển hơn độ tuổi, chủ động… không có ý nghĩa loại trừ trách nhiệm hình sự cho người có hành vi giao cấu với nạn nhân. Tuy nhiên, gặp trường hợp này, tòa có thể cân nhắc, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Một thẩm phán Tòa Hình sự TAND TP.HCM Nên đánh giá toàn diện Những vụ án giao cấu với trẻ em thường khá nhạy cảm. Về nguyên tắc, khi đã đưa ra pháp luật thì dù nạn nhân có đứng ra yêu cầu không xử lý hình sự bị cáo cũng không được. Khi xử lý các vụ án này, tôi mong các cơ quan tố tụng nên cẩn trọng, tránh áp dụng pháp luật một cách máy móc, cứng nhắc mà cần xem xét nhiều yếu tố, đánh giá một cách toàn diện vụ án. Báo chí cũng từng phản ánh rất nhiều trường hợp các cặp vợ chồng lấy nhau, có con khi người vợ chưa đủ 16 tuổi. Vợ chồng con cái đang sống rất hạnh phúc thì bất ngờ chồng phải đi tù. Những trường hợp như thế nhất thiết có cần phải xử lý hình sự không vẫn là trăn trở của nhiều người. Mong những người tiến hành tố tụng hãy suy nghĩ đến số phận của một con người trước khi quyết định chuyện gì. Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO,

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM

HOÀNG YẾN