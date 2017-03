Nạn nhân rớt núm vú được bồi thường 223 triệu đồng

Theo đó, tòa giữ nguyên án sơ thẩm, buộc bác sĩ H. bồi thường 223 triệu đồng cho nguyên đơn là bà L.

HĐXX nhận định bác sĩ H. tự ý thỏa thuận nhận làm dịch vụ cho nguyên đơn trái với quy định và vượt quá phạm vi hành nghề cấp phép. BV Giao thông Vận tải 8 đồng ý cho bác sĩ thực hiện việc phẫu thuật tại đây là sai nhưng chỉ vi phạm hành chính và đã bị xử phạt. Căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận giữa bác sĩ H. với bệnh viện, việc bồi thường trong trường hợp này bác sĩ H. phải tự chịu.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo hồ sơ, cuối năm 2007, do có nhu cầu thẩm mỹ ngực, bà L. lên mạng Internet tìm kiếm và biết bác sĩ H. có chuyên môn cao về vấn đề này. Sau khi trao đổi, bà L. yêu cầu bác sĩ H. mổ lấy túi ngực cũ ra, thâu nhỏ ngực lại, bỏ túi nhỏ vào, không được đụng chạm đến núm vú. Bác sĩ H. đồng ý với chi phí phẫu thuật là 2.000 USD (tương đương 32 triệu đồng thời điểm năm 2008) và 3,2 triệu đồng cho nhân viên phụ mổ.

Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật đã không được như ý khiến bà L. bị hư ngực, rớt núm vú... Tháng 9-2008, bà L. yêu cầu bác sĩ H. bồi thường 25.000 USD nhưng không được đáp ứng.

Xử sơ thẩm tháng 6-2012, TAND TP.HCM nhận định bà L. đã phẫu thuật tại Mỹ ba lần nhưng không ưng ý vì kích thước túi đặt quá to làm ngực xệ xuống. Lần này bác sĩ H. nhận lời phẫu thuật thì phải tiên liệu được mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, do tin tưởng vào khả năng chuyên môn, bác sĩ H. đã không lường được hậu quả. Việc mổ đi mổ lại nhiều lần khiến ngực bà L. càng thêm xấu, núm vú bên phải bị rớt ra (tỉ lệ thương tật 16%). Như vậy, ca mổ không thành công là do lỗi ở bác sĩ. Quá trình giải quyết ở tòa, bác sĩ H. không chứng minh được mình đang gặp khó khăn nên phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gắn với ca mổ đó, tổng cộng trên 223 triệu đồng…

HOÀNG YẾN