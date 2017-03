Nạn nhân xin Chủ tịch nước tha chết cho tên cướp chặt tay cướp SH

Trong đơn, chị Thúy viết: “Tôi là cô gái bị chặt tay cướp xe SH ở cầu Phú Mỹ vào cuối năm 2012 và Hồ Duy Trúc chính là kẻ gây ra vụ án này. Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình với Hồ Duy Trúc, là kẻ cầm đầu băng cướp gây ra hàng loạt vụ chém cướp. Cuối tháng 3 vừa rồi, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm”.

“Trước hôm xử 4 ngày, thấy Trúc còn quá trẻ, học hành không đến nơi đến chốn, nhận thức pháp luật hạn chế, hơn nữa bản thân anh ta đã ăn năn về tội ác đã gây ra và Trúc còn có một đứa con nhỏ, vì thế tôi đã viết đơn xin giảm án cho bị cáo này với hy vọng anh ta được tha tội chết và có cơ hội quay về làm lại cuộc đời. Nhưng do tôi viết sau khi đã hết hạn làm đơn kháng cáo (theo quy định là trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án – PV) nên lá đơn này không được Tòa Tối cao xem xét và đã tuyên y án tử hình với Trúc”.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy tại phiên tòa sơ thẩm.

“Nay, một lần nữa trước sự ăn năn hối hận của Trúc và gia đình, tôi tha thiết xin ngài Chủ tịch nước xem xét cho tôi một ân huệ là ân xá giảm án tử hình cho Trúc để anh ta có hội sửa chữa lỗi lầm, hoàn lương trở về vì còn có một đứa bé cần có cha trong cuộc đời sau này”.

Liên quan đến vụ án, sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình với Hồ Duy Trúc thì bạn gái của tử tù này là Nguyễn Thu Hằng (22 tuổi) cũng bày tỏ mong muốn được đăng kí kết hôn với Trúc để đứa con chung của hai người có tên cha trong giấy khai sinh.

Theo nội dung vụ án, Trúc và Nguyễn Hoàng Phương (21 tuổi) từng tham gia vào nhiều vụ cướp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sau đó, bị công an tỉnh này truy bắt, hai người rủ nhau vào TP.HCM thành lập băng cướp mới. Băng cướp có 5 thành viên gồm Trúc, Phương, Trần Văn Luông (26 tuổi, ngụ Bến Tre), Trần Thanh Tuyền (23 tuổi, ngụ Ninh Thuận) và Huỳnh Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Lá đơn xin Chủ tịch nước ân xá cho Hồ Duy Trúc của chị Thúy.

Ban ngày tụ tập nhậu nhẹt, sử dụng ma túy, đêm xuống cả nhóm điều khiển xe máy mang theo dao, mã tấu lòng vòng trên nhiều tuyến đường tìm "mồi" để ra tay chém, cướp. Từ tháng 6 - 11/2012, nhóm này đã gây ra 18 vụ chém người, cướp tài sản trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là vụ chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1984, ngụ quận 2) cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ gây xôn xao dư luận. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương tật với tỷ lệ 47%.

Cuối năm 2013, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trúc tử hình, Luông tù chung thân, Phương 20 năm tù, Sơn 18 năm, Tuyền 12 năm cùng về tội cướp tài sản.

Trúc lãnh án tử cho tội ác đã gây ra.

Ba đồng phạm khác gồm Huỳnh Bảo Anh (46 tuổi, ở TP.HCM) lĩnh 12 năm tù về 2 tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Cao Danh Hưng (31 tuổi, ở Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Đàm Văn Võ (24 tuổi, ở Nghệ An) lãnh 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.

Sau phiên xử, Trúc, Luông, Tuyền và Sơn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng ngày 24/3 vừa rồi, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo Zing