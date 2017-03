Nâng cao quốc lộ 13 cũ lên 2 m có phí tiền?

Hạ đường Kinh Dương Vương xuống 25 cm Liên quan đến dự án nâng đường Kinh Dương Vương (do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư), Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP cho giảm độ cao một số khu vực. Cụ thể, ở đoạn chưa thảm nhựa thì giảm độ cao mặt đường xuống 25 cm so với thiết kế. Ngoài ra, độ dốc vỉa hè dọc tuyến đường cũng cần hạ từ 2% xuống 5%. Riêng vỉa hè ở sát nhà dân thì cần giảm 10 cm. Sở GTVT còn đề xuất bổ sung thêm trạm bơm công suất 42.000 m3/giờ để góp phần chống ngập cho đường Kinh Dương Vương và các khu dân cư trong khu vực. Ngoài ra, Sở GTVT kiến nghị UBND TP sớm thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. TRUNG THANH 396 nhà dân dọc hai bên 1,4 km quốc lộ 13 cũ sẽ bị ảnh hưởng khi nâng đường. Trong đó, 270 nhà sẽ thấp hơn 1 m và 126 nhà thấp hơn chưa tới 1 m so với mặt đường sau khi nâng lên.