Nâng cấp đường 30-4 ở Vũng Tàu

Tổng mức đầu tư dự án hơn 948 tỉ đồng. Trong đó riêng kinh phí hỗ trợ, bồi thường lên tới hơn 573 tỉ đồng. Thời gian thi công là 16 tháng.

Đoạn đường trên (dài 7,2 km) có mật độ xe lưu thông rất lớn do là đường dẫn chính vào các cảng biển, KCN của TP Vũng Tàu. Đoạn đường hiện chưa có hệ thống thoát nước, mặt đường xuống cấp nên thường bị ngập, gây mất an toàn giao thông. Theo thống kê của Công an TP Vũng Tàu, trong chín tháng đầu năm 2015 đã có 70 vụ TNGT xảy ra dọc tuyến này.

T.KHÁNH