Nàng “dâu hờ” lừa cả nhà chồng

Tháng 6-2010, Huệ chấp hành xong án tù về tội lừa đảo. Huệ che giấu quá khứ, làm quen với ông C. rồi chung sống như vợ chồng. Khi được ông C. dẫn về giới thiệu với gia đình ở xã Bình Khánh (Cần Giờ), Huệ ba hoa là mình giàu có, quen biết rộng, có thể giúp vợ chồng anh của ông C. “mua nhà ở Phú Mỹ Hưng”. Ngày 20-6, Huệ nói đã mua được nhà, yêu cầu chị dâu ông C. đưa 6 triệu đồng để sang tên. Được nước làm tới, vài ngày sau Huệ lại tiếp tục vòi tiền. Tiếp đó, Huệ còn theo chị dâu của ông C. về Tiền Giang, dùng chiêu mua nhà để lừa lấy tiền của em nạn nhân. Lấy được bao nhiêu tiền, Huệ đem tiêu xài hết.

Dựng thêm chuyện, đầu tháng 8, Huệ mua chín cọc tiền đô la vàng mã và 130 tấm thiệp mời rồi đến nhà anh chồng khoe rằng đó là tiền để mua nhà và thiệp mời tân gia. Nghi ngờ, gia đình nạn nhân báo công an bắt giữ Huệ. Tổng số tiền Huệ đã chiếm đoạt của nhà bên chồng là 19 triệu đồng.

Theo tòa, bị cáo đã lợi dụng sự hiền lành, cả tin của các nạn nhân và che giấu, giả dạng nhân thân để chiếm đoạt tài sản nên cần phải xử nghiêm hơn mức án VKS đề nghị (từ hai năm sáu tháng tù đến ba năm sáu tháng tù).

HOÀNG YẾN