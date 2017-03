Nắng nóng 38-40 độ C

Ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi 38-40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 - 3 ngày tới.



Vào trưa 30.4, ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ khoảng 34-37 độ C, một số nơi cao hơn 37 độ như Nho Quan (Ninh Bình) 37,5 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 37,8 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 38,5 độ C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,8 độ C…



Theo M.Vọng - Q.Duẩn (TNO)