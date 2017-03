Nắng nóng gay gắt ở Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm qua (16-6) ở các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ đã xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất vào hồi 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều phổ biến trong khoảng 35 - 37°C, có nơi cao trên 37°C như: Tây Hiếu (Nghệ An) 37,6°C, Con Cuông (Nghệ An) 38,16°C, TP Vinh 37,86°C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,76°C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,16°C...

Ngày 17-6, các khu vực gồm Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 - 37,6°C, có nơi trên 38,6°C. Còn về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, hôm qua sau khi đi lên khu vực quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Theo Ph.Hậu (SGGP)