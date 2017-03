Nắng nóng khủng khiếp tại miền Bắc và ven biển miền Trung

Sáng nay (14-6), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Khí tượng Khủy văn Trung ương, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Tại các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C và chạm ngưỡng 40 độ C.

Đây là thời điểm nắng nóng nhất đầu năm đến nay và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Riêng tại Hà Nội hôm nay (14-6), nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 C độ từ 10-18 giờ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai (15-6) vào chiều tối ở Bắc Bộ có mưa rào và giông trên diện rộng, vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-6 nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ chấm dứt, ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Riêng khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Trước đó vào chiều qua (13-6), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Cụ thể như Láng (Hà Nội) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 39,4 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C.