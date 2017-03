Nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và một vài nơi thuộc phía tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Phù Yên (Sơn La) 36,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36,6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37,7 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,1 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 36,1 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,3 độ C…

Dự báo hôm nay (20-4), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C.

HOÀNG VÂN