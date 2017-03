Nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tuần

Tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 3-7, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đến ngày 4-7 nắng nóng suy giảm dần, vùng núi phía Bắc từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 34-37 độ C.

Trong khi đó tại các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong hai tới (3 và 4-7) trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh nhiệt cao nhất ở Nam Bộ từ 31-34 độ và Tây Nguyên 29-32 độ.

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C. Thành phố Đà Nẵng ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-39 độ.

Tại thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt, đêm không mưa nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương nhiệt độ sẽ suy giảm dần về cường độ và có khả năng kết thúc vào ngày 6-7.