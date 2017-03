Nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc kéo dài đến 8/7

Đợt nóng tại các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài khoảng đến ngày 8/7 do có rãnh áp thấp có khả năng được thiết lập và đi qua Bắc Bộ nên gây mưa, mưa rào và một số nơi có dông.Ngày hôm qua (4/7) ở vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, tỉnh Bình Định và Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, một số nơi cao hơn như Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị) 37 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh), Tương Dương (Nghệ An) 36,5 độ C.Dự báo ngày 5/7, phía Tây Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.Phía Đông Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, riêng khu Đông Bắc 31-33 độ C.Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.Tây Nguyên chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.Khu vực Nam Bộ ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.