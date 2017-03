Nắng nóng trong dịp nghỉ giỗ tổ

Nắng nóng nhiều nhất là ở miền Đông. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, thời tiết khá mát mẻ, 20-32 độ C.

Cùng với đó, trong dịp nghỉ giỗ tổ, miền Trung ngày nắng, nhiệt độ 24-34 độ C. Khu vực miền Bắc, nhiệt độ trung bình 25-30 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C, có nắng. Riêng khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và giông. Ngày 21-4, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc làm cho nhiệt độ ở đây giảm, trời chuyển mát.

HOÀNG VÂN