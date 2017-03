Nâng sửa ngực bị rớt... núm vú

Quảng cáo thổi phồng, gây hại cả đời Tôi cũng như nhiều người muốn mình thật xinh đẹp, tự tin hơn nên tìm đến phẫu thuật. Tuy nhiên, giờ đây tôi vô cùng hối hận khi lựa chọn bác sĩ H. để làm đẹp cho mình. Biến cố này là một nỗi đau và mất mát quá lớn. Tôi bị sốc rất nặng, kèm thêm những hậu quả khác như hai cánh tay trở nên cứng vụng, khó điều khiển do những vết sẹo chằng chịt trên ngực như những sợi dây kéo ngược vào trong. Tệ hại hơn cả là đời sống tình cảm của tôi bị dao động nặng nề dẫn đến sự tan vỡ hoàn toàn với vị hôn phu. Tôi không thể cho con bú do một bên núm vú đã bị rụng, trên ngực tôi đầy những vết sẹo, tôi nhìn vào luôn thấy hãi hùng... Quá trình tìm sự công bằng là gần bốn năm, có lúc tôi cũng nản lòng do quá nhiều nhiêu khê vì thủ tục hành chính! Tuy vậy cuối cùng niềm tin của tôi vào công lý cũng đã được đền đáp bằng bản án trên. Tuy nhiên, ở đây, tôi không có ý đặt vấn đề tiền bạc bởi không có gì có thể bù đắp được những tổn thất của một phụ nữ mà tôi là một nạn nhân. Theo tôi biết, hiện nay đang có rất nhiều trung tâm, thẩm mỹ viện tung ra các chiêu thức quảng cáo hấp dẫn, làm đẹp với nhiều phương pháp mới, công nghệ tiên tiến không làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng thực tế thì chưa được kiểm chứng. Vì tin vào những lời quảng cáo thổi phồng quá mức mà không ít người đã trở thành nạn nhân với những biến chứng đeo đẳng suốt cuộc đời... Tôi muốn kêu gọi ở đây là sự tổ chức, quản lý, kiểm soát hết sức chặt chẽ về y tế, những y bác sĩ hành nghề phải chịu trách nhiệm lớn và lương tâm cao để không thể có những có sự giả trá nào. (Tâm sự của bà L. do người đại diện theo ủy quyền là luật sư Huyền Tôn Nữ Thị Minh Quý (Đoàn Luật sư TP.HCM) cung cấp)