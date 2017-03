Nâng thời hạn thị thực cho nhà đầu tư

Nhận định về điểm mới này, luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM) nói: Việc nâng thời hạn cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài lên năm năm và lao động có giấy phép được nâng lên thành hai năm, đồng thời được xét gia hạn nếu đủ các điều kiện là phù hợp với Luật Đầu tư và các chính sách phát triển kinh tế của nước ta. Bên cạnh đó, dự thảo lần này cũng đã mở rộng chủ thể là doanh nghiệp, tổ chức xã hội cũng được quyền mời, bảo lãnh người nước ngoài đến Việt Nam. Theo bà Hòa, trong điều kiện hội nhập sâu, rộng với các nước thì quy định như vậy là phù hợp.

Ở một khía cạnh khác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch cho rằng quy định khai báo tạm trú trong dự thảo lần này vẫn còn rất rườm rà, thể hiện tư duy có lợi cho cơ quan quản lý nhà nước. Điển hình như quy định người nước ngoài phải khai báo tạm trú với công an xã nơi lưu trú trong hạn 24 giờ, rồi quy định khách sạn có người nước ngoài tạm trú phải nối mạng với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh… “Một người nhập cảnh vào nước ta thì chỉ cần kiểm soát xem họ có vi phạm pháp luật hay không, ngoài ra thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm ăn, du lịch…” - TS Lịch góp ý.



Người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HTD

Một vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm là dự thảo này chưa quy định rõ những cá nhân có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh thuộc cấp hành chính nào, thời hạn được tái xem xét xuất cảnh sau giải tỏa… Ông Lịch nhấn mạnh nguyên tắc “việc hạn chế quyền của công dân cần phải được thực hiện bởi luật cụ thể chứ không phải pháp luật chung chung…”.

Một băn khoăn được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về việc cấp giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh. Trung tá Đào Quốc Hoàng, Đội trưởng Đội Thủ tục xuất nhập cảnh biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, cho biết từ năm 2011, Bộ Công an ra Thông tư 24 cho phép người nước ngoài quá cảnh có nhu cầu du lịch do các doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức thì được xét cấp giấy phép tham quan không quá 15 ngày. Giấy phép này được cấp tập thể cho nhiều khách. Theo ông Hoàng, quy định trên là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính tại cửa khẩu, thu hút được du lịch, tham quan. Trung tá Hoàng cho hay: Hiện nay các tàu biển đa phần có số lượng trên 1.000 hành khách, thuyền viên. Do thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, nhanh chóng, lệ phí thấp (5 USD/ người thay vì 45 USD/ thị thực) đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch và thu hút khách du lịch tàu biển tăng. Nếu khách có nhu cầu ngủ đêm trên bờ hoặc rời tàu xuất cảnh bằng phương tiện khác thì mới xét cấp thị thực. “Nếu theo dự thảo này, do không có quy định cấp thị thực rời tập thể nên phải cấp thị thực cho từng khách sẽ mất nhiều thời gian, công sức” - ông Hoàng góp ý.

ÁI NHÂN