Náo loạn sân tòa vì tờ vé số trúng độc đắc giả

Chánh án TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) Nguyễn Thành Đức cho biết chiều ngày 25-6, khi kết thúc phiên hòa giải vụ tranh chấp tờ vé số trúng độc đắc, một đám đông người đã la ó, chửi bới tại trụ sở tòa này. Công an phải đến can thiệp mới vãn hồi trật tự.

Đây là phiên hòa giải lần thứ hai giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Tuyết (ngụ xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang) với bị đơn là ông Ngô Xương Phúc (chủ đại lý vé số Triều Phát đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá). Bà Tuyết kiện đòi ông Phúc phải trả thưởng cho mình tờ vé số trúng độc đắc trị giá 1,35 tỉ đồng (sau khi trừ thuế 10%).

Đại lý vé số Triều Phát, nơi xảy ra vụ tranh chấp trong đổi thưởng số trúng.

Bà Tuyết trình bày: Tờ vé số này (ký hiệu AG - 7K3, mở thưởng ngày 21-7-2011, do Xổ số kiến thiết An Giang phát hành, có dãy số trúng thưởng 938368) do con bà mua của người bán vé số dạo tại thị xã Hà Tiên. Khi biết tờ vé số trúng đặc biệt, ngay sáng hôm sau, bà Tuyết cùng nhiều người quen đã mang tờ vé số đến đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng. Đến nơi, bà giao tờ vé số cho ông Phúc nói là trúng đặc biệt, ông Phúc đưa vào máy soi tiền giả rồi nói đúng là vé đã trúng đặc biệt và làm thủ tục trả thưởng. Nhưng sau đó ông Phúc cho rằng tờ vé số bà đưa là vé số giả, bị cắt dán. Bà khẳng định tờ vé số trúng thưởng của bà là thật và đã bị ông Phúc tráo tờ vé số giả bị cắt dán.

Ông Phúc thừa nhận lúc đưa tờ vé số của bà Tuyết vào máy soi tiền, ông có nói với bà Tuyết rằng tờ vé số trúng đặc biệt. Sau khi bà Tuyết ra ngoài lấy CMND vào, ông đã ghi số CMND bà Tuyết vào tờ vé số. Ông đưa tờ vé số lại cho bà Tuyết kêu bà ký tên vào nhưng bà kêu ông Trần Thanh Phương, người đi cùng, ký tên giùm. Khi chuẩn bị nhận thưởng thì ông Phúc kêu người cháu coi lại, người này coi xong thì bảo tờ vé số có hai dãy số lớn nhỏ khác nhau, tờ vé số giả đã bị cắt dán. Thế là ông Phúc từ chối trả thưởng. Hai bên xảy ra cãi vã, phải nhờ đến cảnh sát 113 đến vãn hồi.

Sau đó bà Tuyết đã yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự vì cho rằng ông Phúc đã tráo tờ vé số trúng thưởng thật thành tờ vé số giả. Công an TP Rạch Giá vào cuộc và kết luận tờ vé số có chữ ký của ông Phương, người đi cùng với bà Tuyết, là tờ vé số giả, được cắt dán. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự. Từ đó, bà Tuyết khởi kiện dân sự để đòi tiền thưởng và được tòa thụ lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi vụ việc có diễn biến mới.

VĨNH SƠN