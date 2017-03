Nắp chai nước ngọt có ruồi có dấu vết bị con người can thiệp

Theo kết quả trưng cầu giám định, phần nắp của chai nước Number One đã bị can thiệp từ bên ngoài nên bị biến dạng. Theo thượng tá Thảnh, có sự can thiệp của con người nên đã để lại dấu vết là những vết xước bên trong nắp chai. Ngoài các đường xước này còn có một vài dấu vết khác được xác định là do một dụng cụ sắc, nhọn tạo thành.

Bên cạnh đó, mực nước trong chai Number One đưa đi giám định cũng khác so với những chai nước Number One cùng loại. Cụ thể là chai nước này có mực nước thấp hơn. Về phần thân chai, các chuyên gia giám định kết luận còn nguyên vẹn, không bị thủng hay có dấu hiệu bất thường nào.

Công ty Tân Hiệp Phát bị "ép" phải đưa ra 500 triệu đồng để giữ kín vụ việc

Riêng những dị vật bên trong chai nước được kết luận chính xác là các bộ phận của con ruồi. Vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, ông Võ Văn Minh, bán quán cơm tại huyện Cái Bè, đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản khi dùng chai nước Number One có ruồi này để "uy hiếp" công ty Tân Hiệp Phát (đơn vị sản xuất nước uống Number One) phải đưa ra 1 tỉ đồng để không bị đưa lên mặt báo. Qua thương lượng, công ty Tân Hiệp Phát đồng ý giao cho Minh 500 triệu đồng, đồng thời trình báo công an. Ngày 27-1, khi Minh đang nhận tiền thì bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang.