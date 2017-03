Né đường nát, xe chạy vào đường cấm

Chiếc xe khách này không rẽ sang trái để đi đường tránh mà vẫn chạy theo đường cũ vào trung tâm TP Huế - Ảnh: Tiến Long



Vào những ngày cuối tháng 12 này, tại ngã ba nơi quốc lộ 1A rẽ sang đoạn tránh Huế ở Phú Bài, có rất nhiều ôtô, đa số là xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, không chạy theo đường tránh mà rẽ vào hướng nội ô TP Huế, bất chấp lệnh cấm. Nhiều tài xế cho xe chạy vào nội ô TP nhưng thấy có dấu hiệu cảnh sát giao thông là rẽ vào đường ngang để trốn.Một số tài xế cho biết những ngày trời mưa hoặc đêm khuya không có cảnh sát giao thông thì họ cho xe chạy thẳng vô trung tâm TP Huế để không phải vất vả vật lộn với tuyến đường tránh xuống cấp nặng nề với nhiều ổ trâu, ổ voi. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở cửa ngõ phía bắc (thị trấn Tứ Hạ), nơi quốc lộ 1A rẽ sang đường tránh Huế.Tài xế Trần Văn Lợi, ở Bình Định chạy xe khách tuyến Bắc - Nam, cho rằng đường tránh TP Huế hư hỏng quá nặng, 37km mà xe phải bò hơn hai tiếng đồng hồ, chưa kể nhiều khi đá đâm thủng vỏ xe, ruột xe phải dừng lại thay, sửa. Theo tài xế Lợi, đây chính là nguyên nhân khiến nhiều tài xế phải liều mình chạy vào đường cấm.Còn tài xế Phạm Quốc Thể, chạy tuyến TP.HCM - Hà Nội, cho biết sau nhiều lần chạy vào đường cấm bị phạt (1 triệu đồng/lần), nhiều tài xế đã nghĩ ra cách “tránh đường tránh” là ngoài giấy phép chạy tuyến Bắc - Nam, họ còn làm thêm hợp đồng đón trả khách và hàng hóa trong TP Huế để có thể chạy vào nội ô mà không bị phạt.Theo thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an Thừa Thiên - Huế, chỉ trong 20 ngày đầu tháng 12, có đến 680 trường hợp tài xế bị lập biên bản vì chạy vào đường cấm.Ông Hồ Xuân Phương, trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an Thừa Thiên - Huế, cho biết ngoài lực lượng cảnh sát giao thông còn huy động thêm công an của các huyện trên tuyến đường tránh Huế đi qua để tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các tài xế cố tình vi phạm, nhằm tránh ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn xảy ra trên địa bàn TP Huế. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, tình trạng xe Bắc - Nam “tránh đường tránh” chạy vào trung tâm TP Huế vẫn đang diễn ra từng ngày.Trước đó, trả lời phỏng vấn ngày 22-11, ông Phan Châu Thành, trưởng phòng quản lý giao thông Công ty cổ phần Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên - Huế (đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường tránh TP Huế), cho biết kế hoạch nâng cấp toàn tuyến quốc lộ 1A tránh TP Huế chưa biết khi nào sẽ thực hiện do đang tiến hành chủ trương cắt giảm đầu tư công. Còn kinh phí dành cho việc duy tu, bảo dưỡng hiện nay chỉ đủ để giặm vá tạm thời mặt đường.Từ khi tuyến quốc lộ 1A tránh Huế được đưa vào sử dụng (năm 2003), đoàn xe Bắc - Nam trong đó có nhiều xe tải hạng nặng không đi qua trung tâm TP Huế nữa nên đã giảm được tình trạng ùn tắc giao thông ở trung tâm TP và giữ được chất lượng tuyến quốc lộ 1A cũ đi qua nội ô TP Huế. Với tình trạng xe né đường nát như hiện nay, ùn tắc giao thông và xuống cấp trên tuyến giao thông này có nguy cơ tái diễn.Theo TIẾN LONG (TTO)