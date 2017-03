Ném lựu đạn cay khống chế nghi can mua bán ma túy

Ngày 22-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Bắc Giang phối hợp với Công an Hải Phòng bắt giữ Phạm Văn Tự, đối tượng liên quan trong đường dây mua bán ma túy do Công an Bắc Giang điều tra.

Khi phát hiện lực lượng công an bao vây, Tự chốt cửa cố thủ trên tầng 2. Lúc này Tự vẫn sử dụng ma túy đá.

Lực lượng công an phải hết sức cẩn trọng, bao vây ngôi nhà vì nghi Tự sử dụng vũ khí.

Sau khi phân luồng giao thông, lập hàng rào bao vây đoạn đường Trần Văn Lan, đường Cát Bi, lực lượng công an bắt đầu triển khai các phương án đột kích căn nhà để khống chế Tự.

Mặc dù nhiều người nhà thuyết phục nhưng Tự vẫn cố thủ, ném đồ đạc ra ngoài để chống đối.

Sau khoảng 2 tiếng bao vây, lực lượng công an ném một số quả lựu đạn hơi cay vào nhà để khống chế Tự.

Lực lượng công an chia làm nhiều mũi vào nhà bằng cách leo qua tầng thượng, đi vào từ cửa chính khép chặt vòng vây.

Sau khi áp sát, công an đã bắt giữ được Tự.

Không có ai bị thương trong cuộc vây bắt này.

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, Tự là đối tượng có nhiều tiến án tiền sự và đang bị truy nã về tội buôn bán ma túy trái phép.

Theo THÂN HOÀNG (TTO)