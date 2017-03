Ném xăng vào CSGT, lãnh 2 năm tù

Vẻ mặt nghênh ngang của Trần Tuyết Giao trong phiên tòa sơ thẩm



Sáng ngày 20-6, trong phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND huyện Tịnh Biên – An Giang đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Trần Tuyết Giao (SN 1984, ngụ Khóm Vĩnh Đông 1 – Phường Núi Sam – thị xã Châu Đốc) về tội “Hủy hoại tài sản”.THeo cáo trạng, trước đó, Giao đi xe máy trên đường không đội nón bảo hiểm nên bị CSGT xử phạt. Sau đó, Giao uống rượu say rồi quậy phá và tiếp tục bị công an mời lên làm việc.Đến khoảng 23 giờ ngày 3-2, lực lượng CSGT Công an huyện Tịnh Biên tổ chức tuần tra trên tỉnh lộ 948 thuộc khu vực Khóm I – thị trấn Chi Lăng.Giao đi ngang qua thấy, nhớ lại những rắc rối mình gặp phải, hắn nổi cơn bực tức liền đi mua xăng bỏ vào 3 chai thủy tinh (loại chai Sting 0,25 lít) dùng quẹt ga bật lửa đốt rồi ném về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.Rất may, các chiến sĩ công an né kịp nên không ai bị thương. Riêng những chai xăng có lửa trúng vào xe ôtô tải 67A – 0767 làm tấm nhựa mui xe bốc cháy. Sau đó, Giao bỏ chạy thì bị công an đuổi theo bắt giữ. Qua giám định, thiệt hại của xe tải ước tính khoảng 600.000 đồng.Trước đó, Trần Tuyết Giao từng bị TAND thị xã Châu Đốc và huyện Tịnh Biên tuyên phạt án tù về tội “trộm cắp tài sản”. Khi án tích chưa được xóa thì Giao lại gây án.Theo B. Khang (NLĐO)