Nên xử nhẹ vụ giả cảnh sát “dẹp loạn”

Hùng và Dũng bỏ mối trứng gà, trứng vịt, thường đi ngang thị trấn Tân Nghĩa, nơi có nhiều quán đèn mờ, nhà trọ phức tạp. Bức xúc, Hùng và Dũng bàn nhau giả công an để “dẹp loạn”. Từ ngày 26-2 đến 31-3, Dũng mang giày đen loại dành cho công an, Hùng mang cặp đến một số nhà trọ, quán đèn mờ xưng là cảnh sát hình sự. Trưa 26-2, thấy một gái mại dâm đưa khách vào nhà trọ, hai “cảnh sát” ập vào kiểm tra, lấy lời khai cô gái và người khách rồi cho về, sau đó răn đe chủ nhà trọ vì không giữ giấy tờ tùy thân của khách và yêu cầu viết cam kết thực hiện đúng quy định kinh doanh nhà trọ. Với các quán đèn mờ thường xảy ra ẩu đả, cả hai yêu cầu viết cam kết đảm bảo an ninh trật tự. Thấy một nhà trọ tổ chức đánh bạc ăn tiền, họ cũng ập vào yêu cầu chủ nhà trọ cam kết không được tổ chức đánh bạc... Chỉ trong một tuần họ làm “cảnh sát”, hàng chục gái mại dâm đã rời Tân Nghĩa, một quán đèn mờ phải đóng cửa. Thế rồi, do nghi ngờ hai “cảnh sát” quá mẫn cán này, các chủ nhà trọ tố cáo. Hùng và Dũng bị khởi tố. Cả kết luận điều tra lẫn cáo trạng đều cho thấy khi giả danh công an, cả hai không hề vụ lợi nhưng vẫn bị TAND huyện Hàm Tân phạt mỗi người chín tháng tù. Hoàn cảnh của Hùng và Dũng đều đang rất khó khăn. Nhà Hùng nghèo khó, vợ mới sinh con, còn Dũng là trụ cột nuôi ba con nhỏ, vợ vừa giải phẫu xong, đang trị bệnh gan... Được biết, hiện Hùng và Dũng đã kháng cáo đề nghị TAND tỉnh Bình Thuận khoan hồng.