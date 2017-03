"Nga triển khai hàng chục nghìn quân gần biên giới Ukraine"

Quân đội Nga tại Slovyansk. (Nguồn: AP)

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine, ông Lyall Grant cho biết: "Các hình ảnh vệ tinh cho thấy có khoảng 35.000-40.000 binh sỹ Nga ở khu vực gần biên giới với Ukraine, được trang bị máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo binh và các đơn vị hỗ trợ hậu cần. Đây là số binh sỹ được điều động thêm cùng với 25.000 binh sỹ đang đóng căn cứ trái phép tại Crimea."Trong lúc đó, truyền thông địa phương cho biết các đại diện “Dân quân Donbass” đã bắt giữ một xe tải chở đạn của hệ thống phóng rocket nhiều nòng “Grad” tại một trong những điểm kiểm soát gần thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk, Ukraine.Các nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine đã thừa nhận thực tế “chiếc xe tải chở vũ khí” bị bắt giữ, lưu ý rằng chiếc xe KrAZ bị bắt giữ thuộc lực lượng Vệ quốc Ukraine.Trước đó, Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine đã quyết định tiến hành chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn ở miền Đông với sự tham gia của lực lượng vũ trang Ukraine./.