Ngắc ngứ nộp tiền “chuộc” vi phạm xây dựng

Theo dự thảo thông tư do Bộ Xây dựng đang soạn thảo, cách xác định giá trị số lợi bất chính do hành vi vi phạm xây dựng gần như tương đồng với cách làm của UBND quận 10. Đó là áp dụng suất vốn đầu tư do tỉnh, TP ban hành để tính phần giá trị nhà và không tính phần đất vào số tiền vi phạm nếu không xây lố giấy phép xây dựng tại tầng trệt. _______________________________ Điều kiện để công trình sai phép, không phép được nộp tiền thay vì buộc tháo dỡ là không vi phạm chỉ giới xây dựng, không ảnh hưởng công trình lân cận, không tranh chấp và xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp và trong quy hoạch đất này được phép xây dựng. Số lợi bất hợp pháp được thu hồi là 40% giá trị phần sai phép, không phép với nhà ở riêng lẻ và 50% với dự án đầu tư. (Trích Thông tư 02/2014 của Bộ Xây dựng)