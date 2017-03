Ngắm nữ sinh 9X đại diện cho hình ảnh Festival Huế 2014

Thân Thị Ái Hoa (SN 10/5/1993) là con út trong một gia đình ở Thủy Biều với 5 chị em. Thấu hiểu cho cha mẹ một nắng hai sương, cả 4 anh chị em Hoa đã cố gắng học, hiện tất cả thành danh, công việc ổn định và lập thất.



Riêng Hoa, là con út được cưng chiều nhưng không vì thế mà đâm ra ỷ lại. Đi học nhưng không có thời gian làm thêm bởi vì sau giờ học, em về nhà giúp mẹ nấu ăn, giặt rửa và chăm vườn. Do cha đã mất, nên em càng cố gắng học chăm chỉ hơn.



Được tâm sự về nấu ăn, thế mạnh của mình, Hoa cho biết: “Mẹ em ở nhà nấu ăn rất ngon. Biết ăn ngon và thích nấu ăn, nên em gắng học làm nhiều món từ mẹ. Các món về cá như kho, chiên, nấu nước tuy khá khó nhưng em đã làm được. Ngoài ra, em nấu tốt những món về thịt rau. Riêng bánh Huế em làm bánh lọc, bánh khoái khá ngon”.

Lớp trưởng của lớp toàn con gái

Hoa khôi áo dài Miss ĐH Huế 2012 bên đồng cỏ xanh mát

2 năm qua, Hoa là lớp trưởng của lớp Mầm non 2B, Đại học Sư phạm Huế với 62 nữ sinh. Được tín nhiệm từ thầy cô, bạn bè, Hoa cảm thấy công việc lớp trưởng không khó lắm nhờ sinh viên lớp em có tính tự lập cao. “Năm đầu tiên, em chưa quen lắm. Như tự nhiên đang ở nhà hay mới đi học về bỗng có điện thoại đi họp gấp, rứa là em phải lên xe tới trường. Rồi tổ chức sinh nhật hàng tháng cho các bạn có cùng tháng sinh. Và quan tâm, hiểu phần nào tâm tư, ý thích của đa số lớp để có định hướng đúng”, Hoa kể.



Cuối năm 2 này sẽ đi thực tập, nên cô bạn gái đáng yêu này đang lên kế hoạch sau cho tốt về công việc chung ở lớp, cũng như việc riêng của mình. Hiện em đang triển khai đề tài “Chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi”. Do thích ngành mầm non, ước mơ sẽ trở thành cô giáo tốt để chăm sóc các “công dân” nhí, nên Hoa ấp ủ, dồn công sức rất nhiều cho đề tài này.



Thế mạnh nấu ăn của em có dịp ứng dụng, nên Hoa đã không khó lắm khi suy nghĩ, nghiên cứu về một thực đơn phong phú cho trẻ. Em tâm sự, để tạo sự thu hút trong món ăn mỗi ngày hấp dẫn trẻ, em đã tạo ra một chế độ ăn đầy đủ - chuyển đổi thực đơn ăn linh hoạt cho trẻ. Em nghĩ đề tài mình sẽ thú vị, và sẽ được thầy cô đánh giá tốt.

Câu chuyện chính khi trò chuyện với Ái Hoa, vẫn là những cảm xúc và dự định của em sau khi được chọn chụp ảnh làm nhân vật đại diện cho cố đô trong Festival quốc tế Huế 2014 (diễn ra từ 12-20/4).



Em kể: “Trong hè này, em đã đăng ký đi tình nguyện viên ở Lào, nhưng sau đó đã phải bỏ lỡ dù rất thích. Lý do là cùng đoàn đi vào Sài Gòn chụp ảnh poster Festival Huế 2014. Lần đầu tiên em được chụp một cách quy mô. Trong studio, mọi người làm việc đúng 1 ngày để cho ra nhiều bức hình đẹp. Được anh chị em ở Huế đi cùng em tạo cảm giác thân thiện nên em thoải mái hơn sau thời gian đầu bị căng thẳng. Rất nhiều loại áo dài em mặc được nhiếp ảnh gia chụp. Tuy nhiên, chiếc áo dài vàng với màu tươi vui đã được chọn chính thức làm poster”.



“Nhưng người Huế thấy có 2 cô gái trong poster, nhìn kỹ giống nhau lắm, cứ nghi ngờ là 1 người, như vậy, Hoa được “lời” khi mọi người nhìn mình đến 2 lần, Hoa nghĩ sao?”. E ấp trả lời, Hoa nói: “Dạ, em cũng thấy rất vui và trong lòng cứ sương sướng thế nào í. Có lúc đi giữa đường, mấy người chỉ em và cười cảm tình, hay mấy anh con trai để ý em, em thấy lòng rất vui. Tuy vậy cũng có khi thấy e dè, ái ngại sao đó anh.

Tuy nhiên em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nữa những gì mà tỉnh đã giao phó cho gương mặt đại diện ở kỳ lễ hội quan trọng nhất Huế anh ạ”. Được biết, sau khi trở thành Miss Áo dài Đại học Huế 2012, Hoa đã có nhiều “sô” mời diễn hơn. Thú vị nhất là dịp được biểu diễn cùng dàn người mẫu đầy chuyên nghiệp của Vietnam Next Top Model, bên Hoa hậu Ngọc Hân, Thùy Dương… ở Festival nghề Huế 2013.



Lần đầu tiên đi giữa một sân khấu rộng, ở dưới là hàng ngàn khán giả theo dõi, dù học hỏi được cách đi đứng, tạo dáng ở Miss Đại học Huế nhưng Hoa cũng không khỏi bỡ ngỡ. Tuy vậy, những tràng pháo tay tán thưởng là kết quả xứng đáng cho những gì Hoa cố gắng trên sân khấu cùng khoe sắc với người đẹp Việt Nam.

“Tuy không muốn đi sâu vào giới showbiz, nhưng mỗi khi có dịp, em đều cố gắng sắp xếp thời gian để đi diễn thêm cho có kinh nghiệm. Hiện sau khi ra trường em chưa nghĩ tới sẽ đi vào Nam hay ra Bắc để lập nghiệp về ngành này. Em chỉ có ý nghĩ là muốn làm cô giáo mầm non vì em yêu trẻ con lắm. Nếu được, trong thời sinh viên sắp tới, em sẽ mở một quầy ăn nhỏ dành cho tuổi teen, vì đó cũng chính là sở thích của em”, Ái Hoa cười nói.



“Em thấy khi mình là gương mặt Festival Huế, những trách nhiệm nào khiến em phải suy nghĩ và làm tốt để cho một kỳ lễ hội sẽ diễn ra thành công?”. Hoa trả lời nhỏ nhẹ: “Dạ, em nghĩ đó là một trách nhiệm lớn của em và em phải làm cho tốt, hết sức mình. Nhưng việc học vẫn là điều đầu tiên của em. Mọi hoạt động của Festival, đặc biệt sẽ nhiều vào cuối năm nay và đầu năm sau, em sẽ sắp xếp làm tròn, song song với việc học.



Vì khách quốc tế tới Festival Huế ngày càng nhiều, mà khả năng tiếng Anh của em không quá tốt, nên em sẽ dự định bồi dưỡng thêm để có thể giao tiếp với khách Tây. Em thấy người Tây có sự giao tiếp rất lịch sự và các thói quen văn hóa tốt nên học theo những điều tốt của họ sẽ làm cho mình tốt hơn. Bên cạnh đó, em cũng muốn học thêm nhiều ngoại ngữ nữa như tiếng Pháp chẳng hạn”.



Tạm biệt Ái Hoa, chúng tôi chúc cho cô nữ sinh dịu dàng, xinh đẹp này có thêm nhiều thành công trong việc học, và nhất là sẽ một lần nữa - tỏa sáng trong 9 ngày diễn ra kỳ Festival quốc tế lần thứ 8 diễn ra tại cố đô Huế.



Chắc chắn, với tâm hồn, tính cách, bề ngoài và sự quyết tâm luôn làm tốt trong mọi công việc của Ái Hoa, xứ Huế sẽ thêm một lần nữa có được gương mặt đại diện xứng đáng, hội đủ “sắc, hương” vẹn toàn, giúp cho hình ảnh cố đô thêm đẹp và quyến rũ hơn trong lòng bạn bè 5 châu quốc tế.



