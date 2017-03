Ngăn chặn nhiều tài liệu, hội nhóm chống đối Nhà nước

Hội nghị có sự tham gia của Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND,…





Thiếu tướng Lưu Quang Lợi - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội báo cáo công tác ngành năm 2015.

Đánh giá về tình hình an ninh, trật tự trong năm 2015, Thiếu tướng Lưu Quang Lợi - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết Công an TP Hà Nội đã ngăn chặn 1.549 đầu tài liệu có nội dung xấu phát tán vào Việt Nam; làm giảm và vô hiệu hóa hoạt động của các hội nhóm chống đối Nhà nước; vô hiệu hóa 22 cuộc tụ tập với các hoạt động chống đối, tấn công chính trị...

Đối với tội phạm hình sự, đã được kiềm chế (phát hiện 5.148 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2%), hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm. Phá 4.037 vụ phạm pháp hình sự, đạt lệ 78,4%, riêng trọng án đạt 97,1%, triệt phá 1.275 ổ nhóm tội phạm,… Nổi lên là tội phạm cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái phép, tội phạm sử dụng vũ khí nóng (súng quân dụng, súng tự chế, thuốc nổ…) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn về quy mô, tính chất và mức độ thiệt hại, như: lừa đảo trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh trái phép sàn vàng, giả danh cán bộ công an, một số vụ có sự tham gia của đối tượng người nước ngoài,…

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội cũng tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.