Ngăn chặn vũ khí, tài liệu phản động qua cửa khẩu

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định và quy rõ trách nhiệm cho từng ngành, từng lực lượng và từng địa phương trong việc để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách nhập cảnh để phát hiện, ngăn chặn kịp thời vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, tài liệu phản động và các loại hàng hóa cấm khác... góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp tết Nguyên đán và Đại hội Đảng lần thứ XII. Lực lượng công an, quản lý thị trường và thanh tra chuyên ngành được giao tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các loại hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, chống thất thu thuế, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế...