Ngân hàng đã nhiều lần đòi tiền chi nhầm

Theo cáo trạng, bà Gái mua bán nông sản với một số doanh nghiệp ở Đồng Nai và thường được các doanh nghiệp này thanh toán tiền thông qua Agribank Bắc Bình. Ngày 10-3-2009, do giấy chứng minh nhân dân bị cũ, mờ, sợ ngân hàng từ chối nên bà Gái nhờ em ruột là bà Em đi nhận giúp 100 triệu đồng mà khách hàng vừa chuyển. Nhận tiền xong, chị em bà Em đem về cất mà không kiểm tra lại thừa thiếu ra sao vì tin tưởng trước nay ngân hàng luôn trả đúng.

Đến chiều cùng ngày, khi kiểm tra quỹ tiền mặt, thấy thiếu 100 triệu đồng, Agribank Bắc Bình xác định đã chi nhầm cho bà Em. Ngân hàng cử cán bộ đến nhà bà Em đề nghị trả lại tiền thừa. Chị em bà Em khẳng định chỉ nhận đúng 100 triệu đồng chứ không phải 200 triệu đồng.

Agribank Bắc Bình đã nhờ cơ quan điều tra. Sau khi giám định băng ghi hình, do hình ảnh không rõ nên Công an huyện Bắc Bình từ chối thụ lý vụ án. Sau đó VKSND huyện Bắc Bình ra quyết định khởi tố chị em bà Gái, chuyển vụ án cho Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau khi có cáo trạng, ông Cao Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Hoa (Chợ Lầu, Bắc Bình) đã làm đơn gửi đến VKSND và TAND huyện Bắc Bình tố cáo ngân hàng đã từng đến nhà họ đòi tiền chi nhầm. Theo đơn của ông Lượng, năm 2005, gia đình ông được Agribank Bắc Bình cho vay 20 triệu đồng để sản xuất. Cũng giống như bà Gái và bà Em, sau khi nhận tiền về nhà, hai nhân viên ngân hàng bất ngờ xuất hiện viện lý do đã chi nhầm nên yêu cầu gia đình ông trả lại 40 triệu đồng. Ông Lượng cầm cọc tiền còn nguyên vẹn trong tủ ra đếm thấy không thừa và đã mắng cho hai nhân viên này một trận.

Bà Hoa cho biết năm 2008, cũng được ngân hàng này cho vay 10 triệu đồng. Nhận tiền về nhà, bà cũng bị hai nhân viên đến yêu cầu trả lại tiền thừa cũng với lý do chi nhầm đến 17,5 triệu đồng. Vợ chồng bà Hoa cho rằng họ chỉ nhận đúng tiền mình được vay. Sau khi yêu cầu không đòi được tiền, trước khi ra về hai nhân viên này còn dọa sẽ khởi tố hai vợ chồng bà.

Theo ông Lượng và bà Hoa, việc Agribank Bắc Bình viện lý do chi nhầm để đòi tiền khách hàng là có hệ thống. Cả hai người đều cam đoan sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và yêu cầu cơ quan chức năng cử người đi xác minh trước khi đưa bà Gái và bà Em ra xét xử.

PHƯƠNG NAM