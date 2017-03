Ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè

Gắn camera chất lượng cao xử phạt giao thông

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM, có đến 80% số vụ TNGT xảy ra vào ban đêm và 85% số vụ do xe máy gây ra. Do đó, PC67 đang tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như chạy quá tốc độ, chạy xe sau khi uống rượu bia…

Ông Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, lắp đặt thêm các camera chất lượng cao nhằm ghi nhận được biển số, hành vi vi phạm để xử phạt nguội.