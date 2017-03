Ngang nhiên khai thác quặng lậu

Những ngày gần đây tình trạng khai thác diatomite trái phép bùng phát trở lại tại mỏ Hòa Lộc (thuộc các xã phía tây huyện Tuy An, Phú Yên), nơi có quặng diatomite có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á (91 triệu m3).

Xe tải công khai chở quặng lậu ở An Xuân, huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Khai thác ồ ạt

Trước đây nạn khai thác trái phép quặng diatomite ở xã An Xuân (huyện Tuy An) chủ yếu do người dân đào bới đất vườn nhà với quy mô nhỏ lẻ. Gần đây, khi tỉnh lộ 650 chạy qua đây được nâng cấp, người dân mua sắm phương tiện, máy móc để khai thác diatomite. Cả xã như một đại công trường với hàng chục máy xúc, xe tải đào bới, chở quặng ra vào tấp nập. Hầu hết núi đồi, ruộng vườn đều bị đào bới sâu hàng chục mét, nhiều hầm nằm ngay cạnh tỉnh lộ 650. Khắp nơi ngổn ngang những đống diatomite chất cao như núi.

Ông Dương Ấn Độ, trưởng thôn Xuân Lộc, xã An Xuân, cho biết chỉ riêng thôn Xuân Lộc hiện có gần mười mỏ quặng đang được khai thác quy mô, trong đó có những mỏ rộng hơn 4 ha. Theo nhiều người dân trong xã, gần đây hàng chục đầu nậu từ các nơi đến lùng sục mua đất bầu để khai thác, chế biến diatomite tại chỗ, dán mác rồi bán ra thị trường với giá cao gấp chục lần so với mua tại chỗ.

Ông Độ cho biết trong số các đầu nậu, bà Hồ Thị Mỹ Tuyết (xã An Định, huyện Tuy An) hiện “sở hữu” hàng loạt khu mỏ diatomite ở An Xuân. Ngay cạnh tỉnh lộ 650, ông Nguyễn Vinh (thôn Xuân Bình, xã An Xuân) xây dựng một cơ sở chế biến diatomite với năm máy ly tâm hoạt động suốt ngày đêm. Đây chỉ là một trong hàng chục cơ sở chế biến trái phép diatomite ở An Xuân. Ông Cao Văn Thành (thôn Xuân Bình) cho biết: “Ngoài mua đất để khai thác mỏ, những cơ sở này còn thu gom quặng của người dân với giá 7.000-10.000 đồng/bao (20 kg) khiến cả xã đua nhau đào bới đất bầu để bán”.

Chính quyền: bất lực hay làm ngơ?

Những hầm khai thác diatomite khắp các núi đồi, ruộng vườn ở xã An Xuân, huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Theo Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, Công ty CP Khoáng sản Phú Yên là đơn vị duy nhất được Bộ TN&MT cấp phép khai thác trên 66 ha với trữ lượng hơn 61 triệu m3 diatomite tại huyện Tuy An. Các trường hợp khai thác, chế biến còn lại ở địa phương này đều hoạt động trái phép.

Ông Lê Văn Nhơn, Phó Chủ tịch UBND xã An Xuân, thừa nhận tình trạng khai thác trái phép diatomite ở địa phương diễn ra ngày càng phức tạp nhưng chính quyền và lực lượng chức năng không thể kiểm soát, ngăn chặn. “Do khoáng sản nằm trong các khu dân cư, đầu nậu liên kết với người dân làm tại chỗ nên khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì họ lắng, đi rồi thì họ lại làm. Dù thấy xe tải chở quặng lậu ngay trước mặt nhưng địa phương không thể ngăn lại để kiểm tra vì không có chức năng. Nhiều cơ sở chế biến trái phép diatomite quy mô như vậy nhưng xã cũng không thể kiểm tra vì chưa có quy định” - ông nói.

Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cũng thừa nhận gần đây tình trạng khai thác trái phép diatomite bùng phát trở lại nhưng huyện chưa thể xử lý hết do lực lượng mỏng, không thể kiểm tra thường xuyên. Trong khi đó, theo Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, Công ty CP Khoáng sản Phú Yên được giao diện tích khai thác quá lớn nhưng năng lực khai thác có hạn nên cũng không thể quản lý hết diện tích quặng được giao.

Theo phản ánh của người dân, bên cạnh sự bất lực trong quản lý, chính quyền và lực lượng chức năng còn có dấu hiệu “làm ngơ” nên tình trạng khai thác trái phép diatomite ở Tuy An ngày càng phức tạp. Trao đổi với PV, ông Nhơn thừa nhận từ đầu năm đến nay chính quyền chưa hề xử phạt trường hợp khai thác, chế biến khoáng sản trái phép nào trong khi quy định cho phép chủ tịch xã được xử phạt với mức tối đa 2 triệu đồng. Cuối tháng 6 vừa qua, chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt bốn trường hợp khai thác, chế biến trái phép diatomite tại xã An Xuân nhưng cả bốn cơ sở này vẫn hoạt động bình thường trở lại mà không có lực lượng chức năng nào kiểm tra, đình chỉ. Trong số này, có những cơ sở hoạt động quy mô lớn chỉ bị phạt 3,5 triệu đồng.

Ngày 25-7, hàng chục điểm khai thác, cơ sở chế biến diatomite hoạt động nhộn nhịp khắp nơi. Nhưng sáng 26-7, khi đoàn kiểm tra huyện có mặt thì chỉ xác định có 23 điểm khai thác trái phép. Người dân cho biết do biết có đoàn kiểm tra đến nên các cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để đối phó, ngay chiều cùng ngày hàng loạt điểm đã khai thác trở lại.

Họ đã nói Vùng khoáng sản này rộng mênh mông nên việc quản lý, ngăn chặn nạn thất thoát tài nguyên rất khó. Chúng tôi đang kiến nghị cần có quy hoạch cụ thể vùng khoáng sản này, sau đó giao cho một đơn vị chủ quản, có quy chế kiểm soát, quản lý chặt chẽ với lực lượng đủ mạnh để hạn chế thất thoát tài nguyên. Ông NGUYỄN PHỤNG NGOẠN, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An

TẤN LỘC