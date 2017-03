Ngành công an mua bốn xe Lexus ở Sóc Trăng

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin nhiều xe sang biển số xanh xuất hiện ở một số tỉnh miền Tây và cho rằng trong khi một số tỉnh còn nghèo, lãnh đạo xài xe sang vượt quá mức quy định là không thể chấp nhận. Trong đó, ở Sóc Trăng có bốn xe Lexus 570 mang biển số xanh (xe biển số 83A-004.68, 83A-033.33, 83A-066.66 và 83A-099.99)…

Chiều 6-6, trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết: ‘‘Những xe Lexus 570 mang biển số xanh nói trên là xe công của Sóc Trăng. Tỉnh ủy và ủy ban không quản lý mà do công an tỉnh quản lý. Xe này do công an tỉnh mua với sự chấp thuận của Bộ Công an”. Ông Nguyễn Văn Thể cũng lý giải việc mua sắm các xe nói trên vào thời điểm cách nay khoảng bốn năm, hoàn toàn không sử dụng ngân sách của tỉnh hoặc trung ương mà do nguồn của ngành công an.





Xe biển số 83A-004.68 của Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: GT

“Bản thân tôi về công tác ở tỉnh vẫn sử dụng ô tô Camry theo đúng tiêu chuẩn. Đồng thời, khi tôi về đã có một xe Lexus ở nhà xe Tỉnh ủy. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh ủy cũng như ủy ban tỉnh không ai sử dụng xe này để đi lại hằng ngày. Với phản ánh của dư luận và báo, đài, sắp tới chúng tôi sẽ chỉ đạo công an điều chuyển xe về để quản lý, sử dụng theo mục đích đã được Bộ Công an phê duyệt khi thuận chủ trương duyệt mua. Còn vấn đề vì sao chấp thuận cho mua, mua như vậy có đúng quy định hay không thì đề nghị liên hệ Bộ Công an” - ông Thể nói.

Đại tá Phan Hữu Thúy, người phát ngôn của Công an tỉnh Sóc Trăng, khẳng định: “Những xe trên là xe của ngành công an, phục vụ cho công tác an ninh, được mua từ nguồn ngân sách của ngành công an. Việc mua xe này do Bộ Công an đề xuất, được sự đồng ý của Thủ tướng. Việc cấp biển số xe cũng được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Công an. Dư luận cho rằng xe của tỉnh mua từ ngân sách của tỉnh Sóc Trăng là không chính xác”.

Theo một cán bộ khối nội chính tỉnh Sóc Trăng đã nghỉ hưu, nhiều người so sánh xe ở Sóc Trăng với xe của ông phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang rồi cho rằng tỉnh nghèo chơi sang là chưa thỏa đáng. Xe của ông phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là xe tư, mang biển số trắng nhưng vào Hậu Giang lại được ưu ái mang biển số xanh là vi phạm quy định. Xe công mang biển số xanh là hợp lý. Còn dư luận cho rằng tỉnh nghèo chơi sang là chưa tìm hiểu kỹ. Theo vị cán bộ này, xe (và các trang thiết bị khác) phục vụ cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh là rất cần thiết, không nên so sánh khập khiễng…