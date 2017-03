Ngành đường sắt phụ thu nhiên liệu vận tải hàng hóa

Để đối phó, bên cạnh các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, Tổng công ty sẽ thu phụ thu nhiên liệu 7% đối với giá cước vận tải hàng hóa kể từ ngày 6/3/2011.



Năm 2011, sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt của Đường sắt Việt Nam gặp phải những khó khăn mới do ngay từ đầu năm, giá cả đầu vào vận tải tăng đột biến như giá dầu diesel tăng 24%, các yếu tố khác như tiền điện, tỷ giá ngoại tệ, lãi vay ngân hàng, dịch vụ mua ngoài... cũng tăng cao, làm giá thành vận tải đường sắt năm 2011 tăng lên 13% so với năm 2010; trong đó chỉ tính riêng ảnh hưởng của việc tăng giá dầu diesel (nhiên liệu để chạy tàu và chạy máy phát điện toa xe khách) tăng 7%.



Theo ông Bằng, để sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt năm 2011 giữ ổn định như năm 2010 và cân bằng thu chi, giá cước vận tải 2011 phải tăng tối thiểu 13% so với năm 2010. Do đó, Tổng công ty buộc phải điều chỉnh tăng giá cước vận tải để bù đắp chi phí đầu vào. Trước mắt, đối với giá cước vận tải hàng hóa, Tổng công ty sẽ thu phụ thu nhiên liệu 7% (mức phụ thu này chỉ bù đắp riêng chi phí nhiên liệu tăng).



Đối với giá vé ghế ngồi cứng tàu Thống nhất TN1/2, phục vụ hành khách có thu nhập thấp, Tổng công ty dự kiến chỉ tăng 5% khi được Cục Quản lý giá-Bộ Tài chính chấp thuận./.





Theo Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)