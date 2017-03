Ngành xây dựng dẫn đầu số người chết vì tai nạn lao động

An toàn tín mạng cho người lao động TS. Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, nhìn nhận: Cũng như ở mọi nơi trên thế giới, trách nhiệm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động trước hết thuộc về người sử dụng lao động. Do vậy, thanh tra lao động còn có thêm vai trò tư vấn để giúp người sử dụng lao động, cùng với người lao động, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của họ theo pháp luật và đưa ra những lời khuyên để có cách tốt nhất tuân thủ pháp luật. Theo TS Lee, chiến dịch là một cơ hội để thanh tra lao động tại Việt Nam tăng cường vai trò tư vấn này, cùng hợp tác với đại diện của người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đạt được sự tuân thủ pháp luật và điều kiện làm việc đảm bảo cho người lao động tại các công trường xây dựng. Lĩnh vực xây dựng là một trong những nguồn tạo việc làm chính tại Việt Nam, ước tính của năm 2014, cả nước có hơn 3,3 triệu người lao động kiếm sống từ ngành này.