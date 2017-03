Ngập nhiều, báo ít

Ngập cũng bị phân cấp!

Theo Sở GTVT, hiện toàn TP có 18 điểm ngập thường xuyên. Trong đó, quận Thủ Đức đứng đầu bảng với sáu điểm, kế đến quận Bình Tân, 5, 6, 7, 8, 11 và 12. Những điểm ngập đều tập trung ở các trục đường chính có lượng xe cộ lưu thông cao, như tỉnh lộ 43, Kha Vạn Cân, Gò Dưa, Đặng Văn Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư (quận Thủ Đức), Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương, Trần Đại Nghĩa (quận Bình Tân)… có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tuy vậy, Sở GTVT cũng cho rằng đây là số điểm ngập tại các tuyến đường lớn, do TP.HCM quản lý. Còn ở các tuyến đường do quận, huyện quản lý thực tế có xảy ra tình trạng ngập nhưng chưa được các địa phương khảo sát, thống kê đầy đủ.