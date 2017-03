Ngày 14-10, xử phúc thẩm Phạm Minh Hoàng

Trước đó ngày 10-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng ba năm tù. Bị cáo Hoàng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo hồ sơ năm 1973, Phạm Minh Hoàng sang Pháp du học. Năm 1998, bị cáo tham gia vào tổ chức Việt Tân tại Pháp, sinh hoạt ở chi bộ Paris 3 do Nguyễn Ngọc Đức làm bí thư chi bộ. Năm 2000, dưới sự chỉ đạo của Việt Tân, bị cáo Hoàng hồi hương, xin nhập quốc tịch Việt Nam rồi xin vào làm giảng viên hợp đồng tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM để tạo vỏ bọc, xúc tiến lập chi bộ của Việt Tân ở trong nước. Từ tháng 7-2002 đến tháng 5-2010, bị cáo Hoàng thường xuyên liên lạc với tổ chức Việt Tân lưu vong ở nước ngoài, lấy bút danh Phan Kiến Quốc, viết nhiều bài đăng trên các trang mạng có nội dung bôi nhọ hình ảnh đất nước, xuyên tạc chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng nhằm hoạt động lật đổ chính quyền. Tháng 11-2009, bị cáo Hoàng cùng vợ là Lê Thị Kiều Oanh và Nguyễn Thanh Hùng sang Malaysia dự lớp tập huấn phương pháp đấu tranh “bất bạo động” do Việt Tân huấn luyện. Đầu năm 2010, bị cáo Hoàng cùng em ruột (Phạm Duy Khánh), Jolie Trang Quỳnh (Việt kiều Mỹ) và Huỳnh Châu (Việt kiều Úc) tổ chức hai khóa học “kỹ năng mềm” cho sinh viên, thanh niên để tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng cho Việt Tân. Ngày 13-8-2010, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh khám xét đối với Phạm Minh Hoàng...

SONG NGUYỄN