Ngày 14-7: Xử điểm vụ án giết người, chặt đầu phi tang

Sau khi nạn nhân chết, y cắt đầu và 10 ngón tay của nạn nhân nhằm che mắt cơ quan điều tra và cướp số tài sản của nạn nhân gồm điện thoại, máy tính xách tay và xe máy. Tổng giá trị tài sản là 29.750.000 đồng. Quá trình điều tra, y đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nghĩa về hai tội giết người và cướp tài sản; khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Yến (SN 1984), quê ở Đông Triều, Quảng Ninh, tạm trú tại phòng 1101, nhà G4 về tội không tố giác tội phạm.

Dẫn giải tên Nghĩa tới một số nơi y vứt tang vật vụ án

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây căm phẫn trong nhân dân và ảnh hưởng đến công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Dư luận không chỉ lên án mạnh mẽ với hành vi phạm tội của kẻ giết người mà còn đòi hỏi các cơ quan pháp luật phải khẩn trương điều tra, truy tố và xét xử y trong thời gian sớm nhất với hình phạt thật nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Cũng trong quá trình điều tra, có quan điểm cho rằng, trước và sau khi phạm tội, Nghĩa có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, đề nghị cho bị can đi giám định pháp y tâm thần. Theo quy định của pháp luật, người phạm tội nếu bị tâm thần sẽ được miễn hoặc chỉ phải chịu một phần trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội vẫn khẳng định bị can không bị tâm thần và việc giám định tâm thần với y là không cần thiết.

Các cơ quan chức năng của thành phố cũng nhất trí coi vụ án trên là án điểm, đẩy nhanh các giai đoạn tố tụng và sớm đưa kẻ sát nhân ra trước vành móng ngựa để nhận hình phạt tương xứng với tội ác mà y đã gây ra.

Lẽ ra, phiên tòa xử điểm vụ án trên được diễn ra trong tháng 6 tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Tuy nhiên, cùng thời gian, phần thi thể còn lại của nạn nhân (phần đầu) đã được cơ quan điều tra tìm thấy. Vì vậy, việc điều tra bổ sung là cần thiết để giám định và có kết luận chính xác phần thi thể còn lại đó là của đúng nạn nhân.

Những ngày trong Trại tạm giam Hà Nội, bị can Nguyễn Đức Nghĩa vẫn rất tỉnh táo, tỏ ra ân hận, thừa hiểu tội ác của mình là quá lớn và không thể tha thứ được nên cũng mong vụ án sớm được xét xử và sẵn sàng đón nhận hình phạt cao nhất. Thậm chí, Nghĩa còn mong được thi hành án sớm để lòng được thanh thản khi trả xong món nợ cuộc đời.

Đến nay, sau gần 50 ngày vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, nhiều người vẫn còn bàng hoàng và không thể cắt nghĩa được tại sao một kẻ có học vấn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình tử tế, mặt mũi sáng sủa lại có thể gây ra tội ác tột cùng đến thế?

Trong lúc tước đoạt mạng sống của người con gái đã từng yêu mình tha thiết, y đã nghĩ gì và ngay cả lúc nạn nhân chết, y còn đủ bình tĩnh để chặt đầu và 10 đốt ngón tay nhằm phi tang, gây khó khăn cho việc điều tra, phải là người có thần kinh thép mới có gan làm điều đó. Vậy thần kinh của y có bình thường không? Đây cũng là câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên cho biết y rất tỉnh táo, trí nhớ tốt, thậm chí nhớ rất chi tiết tất cả những hành vi cũng như sự việc có liên quan trước, trong và sau khi vụ án xảy ra. Y cũng đã từng theo học một trường đại học danh tiếng của Hà Nội, điều này chứng tỏ một điều, phải là một người có đủ trình độ và sự thông minh mới được theo học tại đây.

Toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bản cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội lập ra đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Bị can Nguyễn Đức Nghĩa bị truy tố về về 2 tội: giết người theo Điều 93, khoản 1, điểm e và i Bộ luật Hình sự (giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác và thực hiện tội phạm một cách man rợ) và tội cướp tài sản theo Điều 133 Bộ luật Hình sự. Còn bị can Hoàng Thị Yến bị truy tố về tội không tố giác tội phạm theo Điều 314, khoản 1 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên dự định sẽ được diễn ra vào ngày 14-7-2010 tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

