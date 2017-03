Ngày 21-5, xử vụ sập mỏ đá lèn Cờ làm 18 người chết

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 1-4-2011, mỏ đá lèn Cờ (xã Nam Thành, Yên Thành) do Công ty TNHH Chín Mến khai thác đã bị sập làm 18 người chết, bảy người bị thương nặng. Vụ sập mỏ còn làm hỏng một ô tô, một máy xay đá, hai xe công nông và một số tài sản khác, tổng giá trị thiệt hại hơn 430 triệu đồng.

Ngay sau đó, Phan Văn Chín, giám đốc Công ty TNHH Chín Mến, đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định khi khai thác mỏ đá lèn Cờ, ông Chín đã không tuân thủ các quy định nêu trong giấy phép, khai thác không đúng thiết kế mỏ dẫn đến sập mỏ. Từ đó, tháng 9-2011, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định thay đổi tội danh đối với ông Chín thành tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trong vụ án này, nguyên phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành Hoàng Thanh Long cũng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng sau đó đã được cơ quan điều tra đình chỉ điều tra.

Tính đến nay, các nhà hảo tâm, các tổ chức đã ủng hộ cho gia đình các nạn nhân trong vụ sập mỏ đá lèn Cờ hơn 5,4 tỉ đồng nên gia đình các nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm.

ĐẮC LAM