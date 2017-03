Ngày 25-6 xét xử hoa hậu Mỹ Xuân và đồng phạm

Theo Phạm Dũng (NLĐ)



TAND TP HCM cho biết dự kiến ngày 25-6 sẽ xét xử đường dây môi giới mại dâm cho các hoa khôi, người mẫu với giá hàng ngàn đô. 6 bị can hầu tòa gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1983, tức hoa hậu Mỹ Xuân), Trần Thị Hoa (SN 1986, người mẫu Thiên Kim), Trần Quang Mai (SN 1972, quê Long An), Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985, quê Lâm Đồng), Lương Quốc Huy (SN 1987, quê Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh).Năm 2010, Trần Quang Mai thiết lập đường dây môi giới các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, hoa khôi bán dâm cho các đại gia với giá từ 5 triệu đồng đến 7.000 USD. Tháng 6-2011, Mai môi giới cho ca sĩ Khang Nhã Thy đi du lịch dạng "sex tour" ở Vũng Tàu với một người đàn ông tên Hải (chưa xác định lai lịch) với giá 2.500 USD. Tháng 2-2012, Mai và Lê Quang Tuấn Anh môi giới cho người mẫu Thiên Kim bán dâm ở khách sạn Nam Đế (quận 1) với giá 2.500 USD, môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm tại nhà riêng của hoa hậu này với giá 2.200 USD, môi giới cho người mẫu Thư Ngân bán dâm giá 7.000 USD…Trưa ngày 2-6-2012, Mai điều động người mẫu Jenny Phương đi bán dâm với giá 1.000 USD và người đẹp Lê Thị Hồng Duyên bán dâm giá 5 triệu đồng. Cùng thời điểm, Mỹ Xuân còn điều động Nguyễn Thị Minh Nhài và Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang Bến Tre 2010) bán dâm cho hai đại gia giá 3.000 USD. Trong lúc những hoa khôi này đang bán dâm, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP HCM đã ập vào bắt quả tang. Từ lời khai của những người này, CQĐT tiếp tục khám xét nhà riêng và bắt những người liên quan.Riêng diễn viên Lâm Na Anh và người mẫu Trúc Phương, CQĐT Công an TP HCM đang tiếp tục làm rõ nhân thân, hành vi của từng người. Khi nào điều tra, xác minh được sẽ tiến hành xử lý sau.