Ngày 26-8, xử vụ chém chết người yêu cũ dã man

Theo đó, vụ án này sẽ được TAND TP.HCM tổ chức xét xử lưu động tại quận Bình Thạnh. Vì lý do an ninh nên địa điểm và thời gian xử sáng hay chiều sẽ được thông báo sau.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận. Theo hồ sơ, từ cuối năm 2007, Khuyến và chị Hằng có tình cảm với nhau. Cuối năm 2009, do Khuyến thường ghen nên giữa hai người hay xảy ra mâu thuẫn. Khuyến đã nhiều lần đánh, hăm dọa sẽ tạt acid và dùng dao đâm chết chị Hằng. Quá sợ hãi, tháng 2-2011, chị Hằng chuyển chỗ ở, đến thuê một phòng trọ khác trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) nhưng vẫn bị Khuyến đến quấy rối, cắt quần áo, đập phá đồ dùng cá nhân, đe dọa đốt phòng trọ. Vì vậy chị Hằng tìm cách tránh mặt Khuyến nhằm cắt đứt quan hệ tình cảm.

Ngày 18-2-2013, Khuyến tiếp tục đến phòng trọ của chị Hằng chửi mắng, đe dọa đánh và giết chị Hằng. Đồng thời, Khuyến còn đưa ảnh và bôi xấu chị Hằng trên trang Facebook cá nhân. Chị Hằng đã làm đơn tố cáo các hành vi của Khuyến gửi Công an phường 22 (quận Bình Thạnh). Trong tháng 3-2013, Khuyến liên tục nhắn tin, chặn đường đi làm của chị Hằng để đe dọa. Ngày 25-3-2013, chị Hằng tiếp tục có đơn tố cáo hành vi của Khuyến gửi đến VKS quận Bình Thạnh. Do bị chị Hằng tránh mặt, Khuyến đã bỏ ra 30 triệu đồng thuê một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) để tìm chị Hằng (sau khi nhận tiền, Tuấn đã bỏ đi).

Khoảng 14 giờ chiều 13-4-2013, khi chị Hằng đi bộ trên đường Ngô Tất Tố đến trụ sở Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) để làm việc theo giấy mời thì bị Khuyến chạy xe máy theo sau theo dõi. Khi chị Hằng vào công an phường làm việc, Khuyến vào quán cà phê gần đó chờ. Đến khi chị Hằng đi ra, Khuyến chạy xe lại gần thì chị Hằng phát hiện nên bỏ chạy vào quán cơm gần đó trốn. Khuyến chạy xe đến trước quán cơm, rút dao chuẩn bị sẵn chạy vào chém nhiều nhát vào người chị Hằng rồi chạy ra xe máy tẩu thoát. Chị Hằng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sáng hôm sau (14-4-2013), Khuyến đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh đầu thú.

ĐỨC TRÍ