Ngày 28-9, đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi thông xe

Trước đây, tuyến đường này được quy hoạch làm tuyến đường vành đai ngoài số 1 của TP. Nhưng do quá trình phát triển đô thị, một phần tuyến đường nằm trong khu vực nội thành nên TP điều chỉnh thành tuyến đường xuyên tâm quan trọng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 340 triệu USD, do Công ty GS E&C (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Công trình được khởi công từ tháng 6-2008, dự kiến hoàn thành vào năm 2012 nhưng trễ hẹn do vướng mặt bằng. Theo ông Bùi Xuân Cường - chủ đầu tư cam kết toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014.