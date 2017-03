Ngày 29-9 xử phúc thẩm vụ vợ trẻ con đòi trị chồng bội bạc

Như chúng tôi đã phản ánh trên số báo trước, đầu năm 2005, bị cáo Hoàng rủ cô C. đến nhà mình chơi và hai người đã làm chuyện vợ chồng. Sau khi cô C. có bầu, gia đình hai bên dàn xếp cho họ sống chung. Cô C. sinh con trai khi chưa bước qua tuổi 16. Được một thời gian ngắn, mâu thuẫn phát sinh, Hoàng bỏ mặc mẹ con cô đi cưới vợ khác...

Tháng 3 vừa qua, TAND tỉnh Tây Ninh đã phạt bị cáo ba năm tù treo về tội giao cấu với trẻ em nhưng VKS tỉnh lẫn cô C. đều không đồng tình nên kháng nghị, kháng cáo yêu cầu tăng án, không cho Hoàng hưởng án treo.