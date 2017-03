Ngày 30-8, xét xử nhà báo Hoàng Khương

Theo C.MAI (TTO)



TAND TP.HCM cũng đã có quyết định gia hạn tạm giam đối với nhà báo Hoàng Khương cho đến khi kết thúc phiên tòa. Trong phiên tòa này, ngoài nhà báo Hoàng Khương còn có năm bị can cùng bị xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, nhà báo Hoàng Khương bị truy tố, xét xử về tội “đưa hối lộ” với số tiền 15 triệu đồng. Người bị truy tố về tội nhận hối lộ là Huỳnh Minh Đức, nguyên cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh Công an Q.Bình Thạnh.Việc nhà báo Hoàng Khương bị xét xử trong vụ án này có liên quan đến hai bài báo “Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép” (Tuổi Trẻ ngày 10-7-2011) và “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ” (Tuổi Trẻ ngày 5-7-2011) do chính Hoàng Khương là tác giả.Tháng 7-2011, thực hiện chủ trương của ban biên tập, nhà báo Hoàng Khương đi điều tra, tìm hiểu và phát hiện đường dây tiêu cực trong giải quyết xe vi phạm giao thông của cảnh sát giao thông Huỳnh Minh Đức.Theo điều tra của Hoàng Khương, cảnh sát giao thông Huỳnh Minh Đức đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình nhận hối lộ để trả xe vi phạm trái quy định: nhận 3 triệu đồng để trả xe đầu kéo cho chủ xe Trần Anh Tuấn và nhận 15 triệu đồng để trả xe máy tham gia đua xe cho Trần Minh Hòa.Những thông tin này đều được Hoàng Khương thể hiện trong hai bài viết “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ” và “Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép”.Từ những thông tin trong các bài báo, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Theo kết quả điều tra, Huỳnh Minh Đức có hành vi nhận hối lộ tổng cộng 18 triệu đồng như các bài báo phản ánh. Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Đức về tội “nhận hối lộ”, Trần Minh Hòa (chủ xe máy bị tạm giữ vì tham gia đua xe), Trần Anh Tuấn (chủ xe đầu kéo) và Nguyễn Đức Đông Anh (bạn của Trần Minh Hòa) về tội đưa hối lộ. Tôn Thất Hòa (giám đốc DNTN Duy Nguyên) bị truy tố về tội làm môi giới hối lộ.Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM cáo buộc nhà báo Hoàng Khương có hành vi cùng với chủ xe Trần Minh Hòa trực tiếp đưa tiền cho Huỳnh Minh Đức là vượt quá mục đích tác nghiệp báo chí vì thông tin đơn thuần, cấu thành tội “đưa hối lộ”.Trong quá trình nhà báo Hoàng Khương bị tạm giam để điều tra, nhà báo Hoàng Khương và luật sư Phan Trung Hoài - người bảo vệ quyền lợi cho nhà báo Hoàng Khương - nhiều lần kiến nghị cơ quan điều tra, Viện KSND TP.HCM xem xét lại việc kết luận và truy tố. Cả nhà báo Hoàng Khương và luật sư Phan Trung Hoài đều cho rằng nhà báo Hoàng Khương chỉ thực hiện các biện pháp tác nghiệp báo chí đơn thuần, không có động cơ cá nhân để đưa hối lộ như cáo buộc của viện kiểm sát.