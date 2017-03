Ngày 31-8, 16 người chết do tai nạn giao thông

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày nghỉ lễ thứ hai (31-8), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 20 người. Toàn bộ các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. Như vậy so với ngày 30-8, TNGT giảm ba vụ, giảm bốn người chết và một người bị thương.

Cũng trong ngày 31-8, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã xử lý 8.010 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 50 xe ô tô, 815 xe mô tô. Qua đó phạt tiền, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 4 tỉ 800 triệu đồng.

Ngày 31-8, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết lúc 20 giờ ngày 30-8, xe ô tô khách 74B-002.56 do Nguyễn Viết Quỳnh (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến Km 37+800 trên tuyến quốc lộ 9 đoạn qua xã Hướng Hiệp (Đakrông), xe đã tông trực diện với xe máy 74K1-024.74 do Hồ Pa Roàm (xã Mò Ó, huyện Đakrông) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe Roàm chở thêm hai người là Hồ Thị Kiều và Hồ Văn Ngữ. Hậu quả, cả ba người đi trên xe máy chết tại chỗ.

BẢO LONG - NC