Ngày 7-12, xử phúc thẩm nguyên thiếu tướng Trần Văn Thanh

Bị cáo Thanh bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

Trước đó, trong hai ngày 6 và 7-8, ông Trần Văn Thanh bị TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm vắng mặt và tuyên phạt 18 tháng tù treo. Các bị cáo Dương Tiến (nguyên trưởng đại diện báo Công An TP.HCM tại Hà Nội) bị phạt tù 17 tháng 5 ngày, đúng bằng thời gian tạm giam, được trả tự do tại tòa; bị cáo Đinh Công Sắt (nguyên cán bộ Công an Đà Nẵng) bị phạt 12 tháng tù treo; Nguyễn Phi Duy Linh bị phạt 36 tháng tù.

Tuy nhiên, sau đó ông Thanh cùng các bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh và Dương Tiến đã có đơn kháng cáo đề nghị phúc thẩm.

H.KHÁ