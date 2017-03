Ngày 7-6, công bố nguyên nhân xe rơi xuống cầu Sêrêpốk

Ngày 7-6, cơ quan chức năng sẽ công bố nguyên nhân vụ xe khách rơi xuống cầu Sêrêpốk làm 34 người chết vào đêm 17-5. Theo Đại tá Thư, đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa phát hiện lỗi kỹ thuật của chiếc xe bị tai nạn. Vì thế, nếu nguyên nhân thuộc về tài xế, cơ quan chức năng sẽ không khởi tố vụ án vì cả tài xế và phụ xe đã chết.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Xuân Biểu, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Cơ quan chức năng đã gửi lốp trước bên phải chiếc xe khách bị nạn đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định. Cũng theo ông Biểu, tọa độ vụ tai nạn và tọa độ ngừng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trên xe bị tai nạn không khớp nhau. Trước đó, tổ giám định do Công an TP Buôn Ma Thuột chủ trì đã phát hiện lốp trước bên phải xe có hai lỗ thủng. Ngoài ra, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình bằng định vị vệ tinh GPS của xe cũng cho thấy thời điểm gặp tai nạn xe có sự tăng tốc độ bất thường.

