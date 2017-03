Ngày cao điểm tết giá vé xe tăng 40%-60%

Hy vọng tết năm nay người dân không phải chờ đợi, dồn ứ ở Bến xe Miền Tây như tết Kỷ Sửu. Ảnh: LĐ

Có việc làm, khách dồn đi cận tết

Theo Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây Huỳnh Hải Oanh, do kinh tế đang phục hồi nên năm nay sẽ không có hiện tượng công nhân thất nghiệp trở về quê sớm như năm trước. Dự báo đến cận tết người lao động mới nghỉ và dồn về bến xe này để đi về các tỉnh miền Tây. Theo đó, từ sau ngày 27 đến 30 tháng Chạp, mỗi ngày bến sẽ đón từ 55.000 đến 60.000 khách đến đi xe. Mặt khác, do các tuyến về miền Tây có quãng đường ngắn, khách thường đi ngay trong những ngày cận tết nên lượng khách có thể tăng đột biến.

Ông Oanh cho biết để khuyến khích các xe từ miền Tây quay đầu nhanh về bến, từ ngày 27 đến 30 tháng Chạp, Bến xe Miền Tây dự kiến tăng giá vé thêm 40% so với ngày thường. Cạnh đó, bến sẽ huy động khoảng 100 xe buýt dự phòng để sẵn sàng giải tỏa lượng khách ứ đọng. Hiện nay, Bến xe Miền Tây đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực phòng vé do các doanh nghiệp vận tải tự bán, nâng cao và trải bê tông nhựa nóng hơn 12.000 m2 nền khu vực xe đậu lên xuống khách, lắp đặt cống thoát nước... “Các hạng mục này sẽ được hoàn thành trước ngày 15 tháng Chạp để kịp phục vụ hành khách trong dịp tết” - ông Oanh nói.

Bến xe miền Đông: Nhiều đợt tăng giá vé

Sáng 15-12, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết thời gian phục vụ tết Canh Dần của bến sẽ bắt đầu từ 21 tháng Chạp Kỷ Sửu đến hết mùng 10 tháng Giêng Canh Dần (tức từ 4-2 đến 23-2-2010). Dự báo lượng khách thông qua bến trong dịp tết 2010 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, cao điểm khách tập trung đi là vào các ngày 26, 27 và 28 tháng Chạp với tổng lượng khách có thể lên tới 50.000-55.000 người/ngày. Các tuyến căng thẳng về khách và xe là Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Dăk Lăk. Đặc biệt, các tuyến đi Quảng Ngãi, Bình Định đang rất cần tăng cường nhiều xe do lượng xe đăng ký hoạt động hằng ngày thời gian gần đây giảm mạnh.

Ông Thừa cũng cho biết từ ngày 15-1 đến 9-2-2010, bến xe sẽ bán vé trước cho khách đi xe tết từ các ngày 24-28 tháng Chạp. Địa điểm bán vé trước nằm trong khuôn viên nhà ga. Hành khách liên hệ trực tiếp với tổ bán vé trước để được hướng dẫn thủ tục đặt mua vé cho cá nhân, tổ chức, tập thể. Bến xe Miền Đông cũng đề nghị Cục Thuế TP cho phép sử dụng vé do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) phát hành để bán cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến và xe buýt, xe hợp đồng tăng cường.

Bến xe Miền Đông dự tính có ba đợt áp dụng mức phụ thu vào giá vé tùy tuyến: Từ 21 tháng Chạp giá vé sẽ tăng 40% so với ngày thường; từ 24 tháng Chạp tăng 60% và từ mùng 1 đến mùng 3 Tết tăng 20%... Đặc biệt, trong ngày 20 tháng Chạp, Bến xe Miền Đông đề nghị tăng 30% giá vé cho các loại xe buýt, xe hợp đồng, xe chạy trái tuyến được tăng cường cho các tuyến thiếu xe.

Không thiếu xe, khách đi nhiều cách Theo ông Hồ Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, tổng lượng xe khách của TP.HCM và cả nước đủ sức đáp ứng lượng khách đi lại trong dịp tết. Mặt khác, từ ngày 15-12, Nghị định 91/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô có hiệu lực thi hành nên các doanh nghiệp vận tải sẽ “rộng đường” áp dụng hình thức hợp đồng vận chuyển khách về quê ăn tết đến từng đơn vị, công ty ở các khu công nghiệp, khu chế xuất... Các nhóm khách nhỏ có thể hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải để đi xe theo kiểu du lịch lữ hành kết hợp về quê ăn tết... “Xe dư, hình thức đi lại đa dạng nên hành khách không nên dồn hết về các bến để gây ra tình trạng quá tải trong những ngày cận tết!” - ông Hưởng nói.

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG